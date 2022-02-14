Yahudi Mahallesi’nin değeri kaybedildikten sonra mı anlaşılacak?

Altındağ’ın İstiklal Mahallesi -diğer bir adıyla da Yahudi Mahallesi- için, “Kent turizmine kazandırmak adına halen ne/kim bekleniyor?” diye soran okurumuz Umut Özkan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:

HER YER YIKIK DÖKÜK

“Yahudi Mahallesi’ne yakın bir iş yerinde çalışıyorum. Üzülerek söylüyorum ki bu mahalleye yıllardır hiçbir hizmet gitmiyor, sokakları çöp içinde. O güzelim evler bir restorasyondan geçirilmiyor, her yer yıkık dökük. Son yıllarda Suriyelilerin yerleşip yaşadıkları Yahudi Mahallesi kaybedildikten sonra mı değeri anlaşılacak?”

OKUR RADARI

Yahudi Mahallesi’nin değeri kaybedildikten sonra mı anlaşılacak

PARAMPARÇA…

Okurumuz Dursun Türker, kenti cadde cadde, sokak sokak gezer. Bu sırada nerede bir aksaklık görse -küçük/büyük demeden- fotoğrafını çeker, gönderir. Yani “kent radarı” her daim açıktır. İşte okurumuzun Çankaya’da radarına giren ve çözüm bekleyen iki sorun:

Yahudi Mahallesi’nin değeri kaybedildikten sonra mı anlaşılacak

1) Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi 2121. Sokak’ın kaldırımları paramparça halde.

Yahudi Mahallesi’nin değeri kaybedildikten sonra mı anlaşılacak

2) Çankaya’nın Yukarı Bahçelievler Mahallesi’ndeki Anıtpark’ın merdiven taşları düşüyor.

KOT FARKI SÜRÜCÜYE TUZAK!

Yahudi Mahallesi’nin değeri kaybedildikten sonra mı anlaşılacak

DİKKAT!

Bu fotoğraflar, Çayyolu’nun Dodurga Mahallesi 5130. Cadde’ye ait.

Fotoğrafları çeken/gönderen okurumuz Belgin Güneş, “Genişletme çalışmaları yapılmış ancak bugüne kadar asfaltı atılmadığından mevcut asfalt yol ile toprak yol arasında yaklaşık yarım metrelik bir kot farkı var” uyarısı yapmış. Okurumuz, sürücülerin yaşadıkları tehlikeyi ve beklentilerini ise şöyle özetlemiş:

Yahudi Mahallesi’nin değeri kaybedildikten sonra mı anlaşılacak

BÜYÜK KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ

“Gerek gece karanlığında gerekse karlı ve buzlu havalarda araçlar kot farkını algılayamayarak sık sık bankete düşüyor ve hasara uğruyor. Yolun düzeltilmiş(toprak) bölümünün asfaltlanarak can ve mal kaybına sebep olabilecek daha büyük kazaların önüne geçilmesini istiyoruz.”

Yahudi Mahallesi’nin değeri kaybedildikten sonra mı anlaşılacak

ABB BU İŞTE SINIFTA KALDI

Okurumuz Yaman Eren, Turan Güneş Bulvarı’ndaki “katlı kavşak” çalışmaları için “Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) bu işte sınıfta kaldı” eleştirisinde bulunmuş ve şu ifadelere de yer vermiş:

* Mahalleli olarak eziyet çekiyoruz.

* Çalışma nisan sonuna anca biter.

KISA… KISA…

“Bağlıca Bulvarı’nın devamı olan ve Yapracık’a ulaşımı sağlayan yolun iki şeridi asfalt, dört şeridi ise toprak. ‘Ölüm Bulvarı’ adı verilen bu yolda aydınlatma da yok.”

Aytekin IŞIKAL

YÜRÜYEN MERDİVENLER SÜREKLİ ÇALIŞIYOR ÇÖZÜM ÜRETİLMİYOR

Okurumuz Mehmet Özdemir, Keçiören metrosunun birçok istasyonunda(Kuyubaşı ve Dutluk gibi) yürüyen merdivenlerin sürekli çalıştığına dikkat çekmiş. Okurumuz, “Başkent 153’e ve EGO Genel Müdürlüğü’ne defalarca bildirim yapmama rağmen değişen hiçbir şey yok. Çözüm üretilmiyor” demiş.

OKURDAN NOT: “Başkent 153’ten ‘Arıza yoktur’ diye cevap yazılıyor. Kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Elektrik problemi olan bir ülkede bu durum vatandaşın canını sıkıyor.”

Hürriyet Gazetesi