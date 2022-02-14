SÜRYANİ KATOLİK PATRİK VEKİLİNDEN TEBRİK ZİYARETİ

Bilindiği üzere, önce pandemi kısıtlamaları, daha sonra Kadasetli Patrik Hazretleri’nin rahatsızlığı nedeniyle, Yeni Yıl ve Kutsal Doğuş Yortusu tebrik ziyaretleri ertelenmişti.

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri 14 Şubat 2022, Pazartesi, Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos Mons. Orhan Çanlı’yı kabul etti.

Konuk korepiskoposa Diyakos Cimi Serkek, Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üçkardeş, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Alen Şelhat refakat ettiler. Kabulde Başrahip Zakeos Ohanyan ve Patrikliğimiz Kiliselerarası İlişkiler Sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan hazır bulundular.

Mons. Çanlı, bilinen nedenlerle gecikmeli de olsa, şahsı ve Süryani Katolik Kilisesi adına Patrik Hazretleri’ni ve onun şahsında Ermeni cemaatinin yeni yılını ve Kutsal Doğuş yortusunu kutlamaya geldiğini ifade etti.

Kadasetli Patrik Hazretleri, ziyaret vesilesiyle Korepiskopos Mons. Orhan Çanlı’ya teşekkür etti ve şahsında Süryani Katolik Cemaati’ne esenlik diledi. İsa Mesih’te kardeşliğin önemini vurgulayarak, içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, bu kardeşliğin bir lütuf olduğunu belirtti.

Ziyaretin sonunda, Korepiskopos Çanlı konukseverliğinden dolayı Patrik Sahak II. Hazretleri’ne teşekkür etti ve Patrikhane’den ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/