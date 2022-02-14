Siyaset uzmanı: Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesinde sorumluluk Türkiye’ye düşüyor

“Azatutyun” radyosuna (Radio Free Europe/Radio Liberty) konuşan Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Richard Giragosian’a göre Ermeni-Türk yakınlaşması sürecinin sonucunun sorumluluğu Türkiye üzerine düşüyor. Uzman Ermenistan-Türkiye sürecinin Türkiye’nin başarısız politikası sonucu olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin diplomatik ilişkileri reddetme ve sınırı kapalı tutma politikası yıllarca öne sürdüğünü, bunun Ermenistan’dan herhangi bir taviz vermediğini söyleyen Kirakosyan, Ermenistan’ın ön koşulsuz bir politika izlediğini, samimiyetini kanıtlamanın sorumluluğunun Türkiye tarafına ait olduğunu kaydetti.

Uzman konuyla ilgili yaptığı yorumda, “Son anda herhangi bir ön koşul ileri sürerlerse veya Azerbaycan tutumunu değiştirirse, zarar görecek olan Ermenistan değil, Türkiye’nin diplomatik fırsatının sonu olacaktır” dedi.

Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasının gerçekçi bir beklenti olup olmadığı sorusuna Kirakosyan, bunun sadece gerçekçi değil, aynı zamanda minimum i bir beklenti olduğunu ifade etti.

“Yani Türkiye istesek de istemesek de Ermenistan’ın komşusudur. Sınırı açmak, diplomatik ilişkiler kurmak, iki komşunun sahip olabileceği en basit minimumdur. Bu, Türkiye için bir çözüm için bir ödül değil, Ermenistan için bir yenilgi de değil, bu temel minimumdur. Bu bağlamda ilişkilerin normalleşmesi uzlaşma değildir, herhangi bir yakınlaşma olarak da değerlendirilmemelidir, bu bir başlangıç ​​noktasıdır”

Ermenistan-Türkiye diyalog sürecinin başlatılması için iki ülkenin özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç ilk kez 14 Ocak’ta Moskova’da bir araya gelmiş, ardından taraflar tam normalleşme görüşmelerine ön şartsız devam edeceklerini açıklamışlardı. Bir sonraki toplantının 24 Şubat’ta Viyana’da yapılması planlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/14/Türkiye-Ermenistan-ilişkileri-normalleşme/225189