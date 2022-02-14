Şehitlerin sayısı doğrudur

44 Gün Savaşı’nın şehitlerinin sayısı doğrudur ve gizlenmemektedir

Millet Meclisi’nin “Sivil Sözleşme” fraksiyonunun bir üyesi olan eski Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, Facebook sayfasında, “44 günlük savaşın şehitlerinin sayısı doğrudur ve gizlenmemektedir”,- diye yazmaktadır.

Devlet yönetim organlarının 2016’da Ermeni tarafının gerçek kayıplarını gizlemediğine olan güvenini dile getirdi.

Nisan savaşı sırasında Artsakh Savunma Ordusu askeri tıp bölümünün istatistikçisi olarak görev yaptığını, yaralıların sayısının derlenmesi çalışmalarına katıldığını kaydetti.

“Soruşturma Komitesi’ndeki 44 gün savaşındaki şehitlerimizin sayısıyla ilgili bilgilerin, şehitlerin cesetlerinin ve kalıntılarının adli tıp servisimiz tarafından yapılan adli tıbbi muayeneye (adli genetik dâhil) dayandığını size bildirmek isterim.

Her iki devlet kurumu da 27 Eylül 2020’den beri Stepanakert’te olmuştur ve ben de şahsen bu sürece katıldım ve sadece insanımıza daha fazla zarar vermek isteyen birinin zaten tarif edilemez derecede acı veren bu rakamları tahrif edebileceğini ve kayıplarımızı olduğundan daha fazla göstermeyi deneyebileceğini söylemek istiyorum.

Sadece düşmanımızın kayıplarımıza sevinmesini isteyen bir kişi 3.812 şehidimizin (217 de kayıp) olmadığını, 5.000, 6.000 veya daha fazla olduğunu söyleyebilir.

Yalnızca ahlaki sorunları olan bir kişi, 7.500 değil, on binlerce yaralımız olduğunu söyleyebilir”,- diye yazmaktadır Torosyan.

Ermenistan Kamu Radyosu