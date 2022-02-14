Seçim öncesi FETÖ rezaleti

CEMİL ALBAY

ALMANYA beş yıl görev yapacak olan cumhurbaşkanını seçmek üzere dün seçime gitti. Seçimden önce ise Sankt Marien Kilisesi ‘nde üç dinin temsilcisi dua okudu. Ancak Müslümanları temsil eden ismin bine yakın camisi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ‘nin (DİTİB) imamı yerine, FETÖ’nün imamı olması dikkat çekti. Sahneye dua için Berlin ‘de cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında barındıracak fitne projesi House of One ‘da (Bir Ev) imam olarak görev alan Kadir Sancı çıkarıldı. Dua sırasında kilisede ikinci dönem cumhurbaşkanı seçilen Frank Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas gibi en üst düzeyde siyasilerin yer aldığı görüldü.

Sabah Gazetesi