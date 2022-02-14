RABBİN SUNULUŞ YORTUSU GALATA KİLİSEMİZDE KUTLANDI

Patrik Sahak II Hazretleri, 14 Şubat 2022, Pazartesi, Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ndeki Diyarnıntaraç (Rabbin Sunuluş Yortusu) törenine riyaset etti.
Surp Badarak’ı Peder Nerses Ayvazyan sunarken, Başrahip Zakeos Ohanyan, Rahip Şınorhk Donikyan, Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Kıdemli Peder Antreas Hagopyan, Kıdemli Peder Kevork Çınaryan, Kıdemli Peder Sarkis Kuyumcuyan, Kıdemli Peder Goryun Fenerciyan, Peder Zohrab Civanyan, Peder Husig Hergelyan, Peder Şahen Ohanyan, Peder Bedros Buldukyan, Peder Natan Arabyan ve kilisenin din görevlisi Peder Şirvan Mürzyan hazır bulundular.
İlahiler Diyakos Harutyun Edvin Galipyan yönetimindeki koro tarafından seslendirildi.
Törene başkan Harutyun Ebeoğlu önderliğindeki vakıf yönetim kurulu üyeleri ve halkımız katıldı.
Patrik Hazretleri tören sonunda vaaz etti ve sözlerine Peygamber Malaki’nin “Rab ansızın tapınağına gelecek” (3:1) sözlerini açıkladı.
Ayinin ardından düzenlenen “hokehankist” töreniyle müteveffa Patrik Hovhannes Golod vefatının 281. yılı münasebetiyle mezarı başında dualarla anıldı.
Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/
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