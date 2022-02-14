RABBİN SUNULUŞ YORTUSU AREFESİ FERİKÖYDE KUTLANDI

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 13 Şubat 2022, Pazar günü Diyarnıntaraç Yortusu (İsa Mesih’in mabede sunulması) arefesi vesilesiyle Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde düzenlenen törene riyaset etti.

Törende Rahip Hovagim Seropyan, Kıdemli Peder Antreas Hagopyan, Kıdemli Peder Kevork Çınaryan, Peder Husig Hergelyan, Peder Natan Arabyan, Peder Nerses Ayvazyan ve kilisenin din görevlisi Peder Şirvan Mürzyan hazır bulundular.

İlahiler Setrak Davuthan ve Diyakos Adruşan Halacyan yönetimindeki kilisenin Surp Vartanants korosu üyeleri tarafından seslendirildi.

2022 yılında ilk kez yeryüzünün dört bir yanına yönelik takdis duaları okundu. Daha sonra Patrik Hazretleri ana kandilden ışığı alarak, kilisenin merkezine konulmuş büyük mumu bizzat yaktı. Önce ruhaniler, daha sonra da tüm halk mumlarını bu mumdan yaktılar.

Arefe töreninin sonunda vaaz eden Patrik Hazretleri ışığın önemi, Rab İsa Mesih’in dünyanın ve her bir insanın ışığı olduğu konusunu vurguladı.

Dini törenin sonunda, Kilisenin vakıf yönetim kurulu, Patrik Hazretleri ve ruhanileri bir çay sofrası etrafında ağırladı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/