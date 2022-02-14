Papa’dan Cinsiyetçiliğe Karşı Mücadele Çağrısı

Papa Françesko, rahibeleri Katolik Kilisesi içindeki cinsiyetçiliğe karşı mücadele etmeye çağırdı ve kadın inanlılar olmadan ‘nerede olurduk’ diye sordu.

Papa, Twitter hesabından rahibeleri ve inanlı kadınları, cinsiyetleri nedeniyle haksız muamele gördüklerinde mücadele etmeye çağırdığı bir video paylaştı.

Kilise içindeki eşitsizliğe karşı durmaları gerektiğini söyleyen Papa Françesko, hizmetleri ve cesaretleri için kadınlara teşekkür etti. Papa, ‘‘Kilise, rahibeler ve inanlı kadınlar olmadan nasıl bir durumda olurdu? Kilise onlarsız anlaşılamaz. Maruz kaldıkları haksız muameleler karşısında onları mücadele etmeye çağırıyorum’’ dedi.

Papa Françesko, bu konu hakkında ilk kez konuşmuyor. Mayıs 2019’da Vatikan’daki bir toplantıda rahibelere karşı ‘gücün ve vicdanın kötüye kullanılmasına’ değindi. Rahibelere seslenen Papa, ‘‘Hizmet edin, kölelik değil. Bir din adamının temizlikçisi olmak için rahibe olmadınız’’ dedi. (Premier Christian)

https://haber.sat7turk.com/papadan-cinsiyetcilige-karsi-mucadele-cagrisi/