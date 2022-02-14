Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz… İndirime domuz da girdi

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Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde kasaplık hayvanlar statüsüne alınan “domuz”a şimdi de KDV indirimi jesti yapıldı.

Abdussamet Karataş

İslam dininin kesin emirlerle yasakladığı, etinin yenmesinin ve her türlü ürününün kullanılmasının yasak olduğu “domuz”, AKP’nin ilk hükümeti döneminde kasaplık hayvan statüsüne alınmasının ardından şimdi de KDV oranı düşürülen gıdalar sınıfına dahil edildi. Hükümetin gıda politikasından rahatsızlık duyan mütedeyyin vatandaşlar “ Avrupa Birliği’ne girmek adına domuz kullanımının önünün bu kadar açılması İslami mi?”, “İslam dininin haram kıldığı domuzun gıda ürünleri sınıfında ne işi var?” sorularını soruyor.

DOMUZ, RESMEN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ SINIFINDA

Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indiren Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayınlandı. 12 Şubat 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı listede bulunan gıda maddelerinde domuzun da yer alması şaşkınlık oluşturdu. KDV oranı düşürülen gıda ürünleri arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, balık, yumurta, bal, sebze, meyve, bakliyat gibi onlarca helal ürün yer alırken domuzun da bu gıdalar arasında yer alması, İslami hassasiyetleri olan toplum kesimlerini rencide etti.

İSLAMİYET’İN HARAM KILDIĞI DOMUZ HÜKÜMET ELİYLE YAYILIYOR

Hristiyan Batı ülkelerinde eti, derisi, yağı, kılı ve daha fazla unsuruyla çok yaygın bir tüketim ürünü olarak kullanılan domuzun Türkiye’de kullanımının giderek yayılması endişe oluşturuyor. Hükümetin öncülüğünü yaptığı domuz tahribatı mütedeyyin kesimlerin tepkisini çekiyor. İslamiyet’e göre kullanımı haram olan domuzdan elde edilen ürünlerin insan bünyesine fiziksel ve ruhsal anlamda büyük yıkımlara yol açtığı biliniyor.

https://www.milligazete.com.tr/haber/9419825/musluman-mahallesinde-salyangoz-satilmaz-indirime-domuz-da-girdi