Kozmoloji ödülü

Ermeni fizikçi, Bouchalter kozmoloji ödülü sahibi

Bürakan Gözlemevi, Vancouver’deki Simon Fraser Üniversitesi (SFU) profesörü Ermeni fizikçinin ve Bürakan Gözlemevi’nin yurt dışı çalışanı Levon Poğosyan’ın Bouchalter kozmoloji 2021 ödülüne layık görüldüğünü bildirdi․

Levon Poğosyan ve çalışma arkadaşı, ön manyetik alanlar yoluyla Hubble gerginliğini açığa çıkartmak konusundaki yeni araştırmaları için birincilik ödülünü kazandı.

Hubble gerilimi, Hubble sabiti veya evrenin günümüzde ne kadar hızlı genişlediği arasındaki bariz farkla ilgilenen kozmolojideki en büyük bulmacalardan biridir ve bu da farklı gözlem türleri tarafından belirlenir.

Poğosyan ve çalışma arkadaşı, çalışmalarında erken Evrenin manyetik alanlarını hesaba katmanın bu farkı çözmeye nasıl yardımcı olabileceğini gösterdi.

Bouchalter Kozmoloji Ödülü 2014 yılından beri verilmektedir.

Evrenin kökeni, yapısı ve evrimi konusundaki anlayışımızı genişletebilecek kozmolojide çığır açan teorik, gözlemsel veya deneysel bir çalışma için verilmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu