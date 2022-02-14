Kardeş eyaletler

Kaliforniya ve Sünik kardeş eyaletler

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti Senatosu, Ermenistan’ın Sünik bölgesi ile kardeş bölge olarak işbirliği kurulmasına ilişkin bir kararı kabul etti.

Los Angeles’taki Ermenistan Başkonsolosluğu’na göre, Kaliforniya, bu kararla Ermenistan’ın güney bölgesi Sünik ile dayanışmasını ifade ediyor.

Kaliforniya eyaleti halkı adına, bu belgenin Ermenistan’ın Sünik bölgesi sakinlerine, eğitim, ekonomik ve kültürel alışverişi kolaylaştırmak için 1 Ocak 2026’ya kadar karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirmelerini önerdiği belirtiliyor.

Belgede, Kaliforniya Yasama Meclisinin amacının, Sünik Eyaleti ile resmi ilişkiler yoluyla iki bölge arasındaki ilişkileri derinleştirmeye yardımcı olmak olduğu belirtiliyor.

Kararın kabulü, iki idari birim arasındaki karşılıklı çıkar alanlarını, kamu ve özel alanlarında olası işbirliğinin yönlerini belirleme fırsatı yaratacaktır.

Kararı hazırlayan Eyalet Meclisi üyesi Chris Holden, “Bu karar, 1 milyon Ermeni vatandaşına sahip olan Kaliforniya’nın, Ermenistan ile dayanışmasını yeniden teyit ediyor.

Sünik ile kardeşlik ilişkisi kurarak, burada yaşamanın bazı ekonomik, eğitimsel ve kültürel faydalarını paylaşmaya, Kaliforniya’da yaşamanın bazı faydalarını ortaklık ve katılım yoluyla paylaşma açısından küçük bir katkıda bulunacağız”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu