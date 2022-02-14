Joe Biden, İsa Mesih’in Sözlerini İzlemeye Çağırdı

Kongre içindeki ayrılıkları kabul eden Başkan Joe Biden, Ulusal Dua Kahvaltısı’nda konuşarak siyasi tarafları kişisel olarak birbirlerini tanımaya çağırdı.

”Ulusal Dua Kahvaltısı”

ABD başkenti Washington’da düzenlenen geleneksel Ulusal Dua Kahvaltısı’nda konuşan Biden, ‘‘İnanç bizleri ayırmak yerine, bir araya getirir’’ dedi. Siyasi tarafların birbirini düşman olarak değil, kardeş olarak görmeleri gerektiğini söyleyen Biden, ‘‘İsa Mesih’in bizlere öğrettiği buyruklara uymamız için dua ediyorum. İsa, hizmet edilmeyi yerine hizmet etmeyi buyurdu. Bunu her zaman ben de yapamıyorum, ancak deniyorum’’ dedi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’i arkadaşı olarak gördüğünü belirten Biden, ‘‘Birlikte çalışan ve dua eden bu ulusun liderleri olarak, Tanrı’ya ve ülkeye karşı bir sözümüz var. Demokrasiyi korumak ve yanlışları düzeltmek için birlikte çalışma görevimiz var. Bölünmüş bir ev ayakta duramaz, birliğin hâkim olduğu bir ev ise her işi başarabilir. Birlik, her konuda hemfikir olmamız gerektiği anlamına gelmez. Birlik, temel değerlere, ortak iyiliğe ve genel refaha inanılan yerdir’’ dedi.

Eski Başkan Dwight Eisenhower’dan alıntı yapan Biden, ‘‘Bu günlerde hepimiz yardıma ihtiyaç duymaktayız’’ dedi. Çocukluğunda büyükbabasının ‘inancını koru’, büyükannesinin ise ‘Müjde’yi duyur’ diye kendisine seslendiğini belirten Biden, ‘‘Gidip Müjde’yi duyuralım’’ dedi. (CHL)

https://haber.sat7turk.com/joe-biden-isa-mesihin-sozlerini-izlemeye-cagirdi/