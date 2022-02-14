İranlı kadın sanatçı, Trabzon’da sergi düzenleyecek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak gerçekleştirilecek sergi, 1- 11 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Ayça Okay’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, insani değerlere ve kadının toplumdaki önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Sergi kapsamında güncel meselelerin alanında uzman konukların katılımıyla bir dizi söyleşi yapılması ve izleyicinin de interaktif şekilde etkinliğin parçası olması planlanıyor.

Projeye dair sanatçı Shirin Abedinirad, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Kızlar Manastırı kadınların bir şeyler ürettiği ve geçimini sağladığı çok özel bir mekan. Mina’nın Çocukları projesi de Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne destek veren üretken 11 kadın tarafından kurulmuş. Tıpkı Manastırın kuruluş amacı gibi bu proje de kadınları güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Eserlerimle kadınları cesaretlendirmek ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için aynadaki yansımalarına bakmalarının yeterli olduğunu eser yerleştirmelerimle anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden bu projeye dahil olmak ve kadınların ürettiği ve yaşadığı tarihi bir manastırda çalışmayı çok heyecan verici buluyorum.”

“Mina’nın Çocukları” projesi kapsamında geçen yıl eylül ayında 11 tanınmış sanatçının resim, heykel, enstalasyon, video eserleriyle yer aldığı “Kolektif Hafıza” isimli sergi, Bodrum’da açıldı. Ardından Contemporary Istanbul’da “Kolektif Hafıza” seçkisinden bu proje için özel üretilmiş bir eser sergilendi.

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