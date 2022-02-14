Ermenistan’da küçük uçak üretimi

Çek şirketleri Ermenistan’da küçük uçak üretimi yapmayı planlıyor

8-9 Şubat tarihlerinde, Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Aşot Hovakimyan, Çek Cumhuriyeti’nin Olomouts Bölgesi’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi ve Olomouts bölgesi başkanı (Haytman) Josef Sukhanek ve Olomouts belediye başkanı Miroslav Zhbanek tarafından kabul edildi.

Bölgesel yönetimlerle Ermenistan-Çek Cumhuriyeti ilişkilerinin genel gündemine, özellikle de merkezi olmayan işbirliği çerçevesinde taraflar arasındaki mevcut deneyime atıfta bulunuldu.

Olomouts Bölgesi ile Ermenistan’ın Lori Bölgesi arasında yıllar önce başlayan ortaklıklar kurmayı ve geliştirmeyi amaçlayan diyaloğun gerçeğe dönüştürülmesi için olanaklar görüşüldü.

Taraflar, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında bölgeler arası bağların geliştirilmesine ve yakın gelecekte olası değişim beklentilerine değindiler.

Büyükelçi ayrıca meslektaşlarına en son bölgesel gelişmeler ve sonrasında yaşanan mevcut zorluklar hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi, Olomouts’taki Palatsky Üniversitesi rektörü Martin Prokhazka tarafından da ağırlandı.

Toplantıda hazır bulunan rektör ve rektör yardımcıları üniversiteyi, üniversitenin faaliyet tarihini ve uzmanlık yönlerinin tanımını ve ayrıca üniversitenin uluslararası işbirliği deneyimlerini sundular.

Taraflar, üniversiteler arası işbirliği olanaklarını, bilim, eğitim ve kültür alanlarında sadece ikili değil, aynı zamanda AB ve Avrupa Ortak Alanı çerçevesinde de ortak girişimlerin olanaklarını görüştüler.

Ziyaret sırasında Büyükelçi Hovakimyan, Ermenistan’da küçük uçak üretimi yapma planlarını tanımak için Olomouts merkezli “TechProAviation” ve “Balus Tech” şirketlerini ziyaret etti.

“TechProAviation” şirketinin kurucusu Martin Plakhi, “Balus” şirketinin yöneticileri Ivo Balash ve Vladimir Nyemets ile adı geçen şirketlerin Ermeni ortağı “AM Pro Avia”nın temsilcisi Grigor Babayan ile hâlihazırda başlatılan iş planını tanıtma olanakları hakkında kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu