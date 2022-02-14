Ermenistan, bölgede lider

Ermenistan, 2021’de demokrasi açısından bölgede lider durumda

The Economist analiz merkezi (Economist Intelligence Unit), dünyayı tam demokrasi, kusurlu demokrasi, hibrit yönetim ve otoriter rejim olmak üzere, dört gruba ayıran 2021 Demokrasi Endeksi’ni yayınladı.

Uzmanlar raporu derlerken, seçim süreçleri ve çoğulculuk, hükümetin etkinliği, siyasi katılım, siyasi kültür ve sivil özgürlükler olmak üzere, beş temel faktörü göz önünde bulundurmuşlardır.

Bunların analizi sonucunda, her ülke genel bir değerlendirmeye alınıp, ülkenin ölçekteki yeri belirlenmektedir.

Ermenistan, hibrit sisteme sahip bir ülke olarak kabul edilmektedir.

Seçim süreci ve çoğulculuk derecesi 7.50, hükümet verimliliği 5.71, siyasi katılım 6.11, siyasi kültür 3.13 ve sivil özgürlüklerde 5 puanla Ermenistan, 2021 Demokrasi Endeksi’nde toplam 5,49 puanla 89. sırada yer aldı.

Ermenistan’ın bölgede en iyi konuma sahip olduğunu belirtmek gerekir.

Saygın uluslararası insan hakları merkezleri her yıl demokrasi süreci hakkında çeşitli raporlar yayınlıyor ve Gürcistan genellikle bölgede lider olarak kabul ediliyor.

Bu raporda ise, komşu ülke Ermenistan gibi hibrit olarak kabul edilerek, toplam 5,12 puanla 91. sırada yer aldı.

Diğer komşusu Türkiye de hibrit olarak, 4,35 puanla 103. sırada yer almaktadır.

Bölgedeki diğer üç ülke olan Rusya, Azerbaycan ve İran ise otoriter ilan edildi.

Rusya 3.24 puanla 124. Azerbaycan 2.68 puanla 141. sırada yer alırken, İran 1,95 puanla 154. sırada yer aldı.

Moldova, Karadağ ve kuzey Makedonya ise hibrit gruptan, az gelişmiş demokrasiler grubuna geçerek ilerleme kaydetti.

Tam demokrasiye sahip ülkeler olan Norveç, Yeni Zelanda, Finlandiya, İsveç, İzlanda, İrlanda, Avustralya, İsviçre, Hollanda ve diğer ülkelerin listesi hemen hemen değişmedi.

İskandinav ülkeleri, insan hakları, yolsuzlukla amansız mücadele, genel kalkınma ve yüksek yaşam standartları konularında çok sayıda raporda ön saflarda yer alıyor.

Bununla birlikte, Economist 2021’e göre Fransa, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve güçlü demokratik temellere sahip düzinelerce başka ülkelerin “kusurlu demokrasi” kategorisinde olması dikkat çekicidir.

Eski Sovyetler Birliği’nden Kırgızistan, Kazakistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan otoriter kabul edildi.

Listenin sonunda Kuzey Kore, Myanmar ve Afganistan yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu