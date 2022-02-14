ԱՅՑ՝ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ / GETRONAGAN LİSESİNİ ZİYARET

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 14 Փետրուար 2022, Երկուշաբթի, այցելեց Ղալաթիոյ Կեդրոնական Ազգ. Վարժարանը, ընկերակցութեամբ գաւազանակիր Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեանի։

Նորին Ամենապատուութիւնը այստեղ նախ զրոյց ունեցաւ ատենապետ Յարութիւն Էպէօղլուի գլխաւորած Վարժարանի Խնամակալութեան անդամներուն, Վարժարանի հիմնադրի ներկայացուցիչ Կարպիս Պալմումճուի, Վարժարանի տնօրէն Սիլվա Գույումճեան-Մարկոսեանի եւ խումբ մը աշակերտութեան հետ։ Մեր Հոգեւոր Պետը ապա մէկտեղուեցաւ ուսուցիչներու հետ եւ կրթական ու ընդհանուր գնացքի մասին տեղեկութիւններ առաւ։

Ապա Նորին Ամենապատուութիւնը օրհնեց աշխատանքները եւ հրաժեշտ առաւ Կեդրոնական Վարժարանէն։

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

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Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 14 Şubat 2022, Pazartesi, Getronagan Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Patrik Hazretleri’ne asistanı Peder Şirvan Mürzyan refakat etti.

Ruhani Önderimiz, vakıf yönetim kurulu başkanı Harutyun Ebeoğlu önderliğinde yönetim kurulu üyeleri, Getronagan Okulu kurucu temsilcisi Garbis Balmumcu ve Müdür Silva Kuyumcuyan-Margosyan ile birlikte öğrencilerden oluşan bir grup ile sohbet etti. Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Patrik Hazretleri, verilen eğitim ve genel gidişat hakkında bilgiler aldı.

Patrik Hazretleri edindiği bilgiler sonrasında çalışmaları takdis ederek okuldan ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/