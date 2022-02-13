Son dakika: Ermenistan-Gürcistan sınırında deprem

Son dakika: Ermenistan-Gürcistan sınırında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5,3 açıklayarak, “Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ermenistan – Gürcistan sınırında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi’nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25’te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis’te de hissedildi.

“GEÇMİŞ OLSUN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, depremle ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Ötunç’un Twitter hesabından yaptığı o açıklama:

“Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kars, Ardahan ve Artvin’deki tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun.Dileğimiz can kaybının olmaması.Deprem gerçeğini unutmadan gerekli önlemler bir an önce alınmak zorunda. #Deprem değil, ihmal öldürür.”

Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kars, Ardahan ve Artvin’deki tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun.Dileğimiz can kaybının olmaması.Deprem gerçeğini unutmadan gerekli önlemler bir an önce alınmak zorunda. #Deprem değil, ihmal öldürür. — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) February 13, 2022

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan’ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Türkiye’den de hissedildi.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan’ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25’te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars’ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

IĞDIR’DA DA HİSSEDİLDİ

Iğdır Valiliği meydana gelen deprem ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Iğdır’ımızda da hissedilen Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.”

KARS VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Ermenistan’da meydana gelen ve Kars’ta da hissedilen depremle ilgili olarak Valilikten açıklama geldi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan’da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

AFAD ise deprem üssüne en yakın ilçenin Akyaka olduğuna dikkat çekti.

AFAD’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ermenistan’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars’ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDILAR

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Gürcistan’ın Samtshe-Cavaheti bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesinde yer alan Dmanisi kentine bağlı Sameba köyünde yerel saatle 22.25’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin başkent Tiflis’in yanı sıra Ermenistan’ın Gümrü ile Tashir kentlerinde ve Kars’ta da hissedildiği bildirildi.

Gürcistan Ulusal Sismik İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ise depremin 6,2 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Depremde şu ana kadar mal ve can kaybı bildirilmezken, deprem anı canlı yayına yansıdı.

Ermenistan’ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde medyana gelen 5.3 büyüklüğünde deprem, sınır illeri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ermenistan’ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde saat 21.25’te Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde depremin meydana geldi.

Deprem; Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır’da da hissedildi.

Kars’ta yurttaşlar depremle birlikte sokaklara çıkıp ateş yakarak beklemeye başladı.

Kars Valiliği sosyal medya hesaplarından depremle ilgili açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, “Ermenistan’da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün, “Evde salondaydık, deprem olunca dışarı çıktık. Umarım önemli bir şey yoktur. Halkın yüzde 70’i dışarıda” diye konuştu.

Deprem anında bir kafede oturduklarını söyleyen Hakan Ağbaş, “Hemen çıkıp eve geldik. Komşular dışarıdaydık . Bizde burada beklemeye devam ediyoruz” dedi.

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim ise Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD Başkanlığı, depreme en yakın ilçe olan Kars Akyaka’da olumsuz bir ihbarın alınmadığı bilgisini paylaştı.

Bu arada AFAD verilerine göre 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından yine merkez üssü Shirak kentinde saat 21.28’de 3.9 ve saat 21.34’de ise 3 büyüklüğünde artçık depremler kaydedildi.

Cumhuriyet Gazetesi