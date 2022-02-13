Hedef global

GRADİVA Mücevher, nesilden nesile aktardığı mücevher geleneğini 52 yıldır sürdürüyor. Estetik ve güzellik kavramlarını babasıyla çalıştığı dönemlerde pekiştirdiğini söyleyen Gradiva Mücevher’in kurucusu Haluk Gezmez, “Babamın temellerini attığı mücevher firmasını bugünlere getirdim. Çocukluğum işini aşkla yapan değerli taş ustaları arasında geçti. Esnaflık terbiyesini, mesleğin adabını, görgü kurallarını çalıştığım Ermeni ve Süryani ustalarımdan öğrendim. Bugün, dijitalleşen dünyada global vizyonumuz ve köklü değerlerimiz ile birlikte markamızı sürekli yenilemeye devam ediyoruz. Artık sadece Türkiye’de tercih edilen bir mücevher markası olmanın yanı sıra tüm dünyanın tercih ettiği bir mücevher markası olmak için çalışıyoruz” dedi.

MÜŞTERİYLE DOST

Doğru tasarımı doğru kişiyle buluşturmanın en büyük mutluluk olduğunu dile getiren Haluk Gezmez, bunun yılların tecrübesiyle edinilen bir zanaat olduğunu söyledi, şöyle devam etti:

“Müşterilerimle dost oldukça onları daha iyi tanıyor ve artık hangi tasarımlardan hoşlanıp hangilerinden hoşlanmayacaklarını tahmin edebiliyorum. Amacım misafirlerime onları en iyi ifade edecek olduğunu düşündüğüm mücevherleri sunmak.”

LONDARA’DAN DUBAİ’YE

Gezmez, Gilda by Gradiva’nın önümüzdeki çeyrekte yepyeni koleksiyonlarını piyasaya sunacağını dile getirdi. Gradiva mağazalarını yurtdışından ziyarete gelen misafirlerin tasarımlara yoğun ilgi gösterdiğine de değinen Gezmez, “Uzun vadede hedefimiz Londra, New York ve Dubai gibi global pazarlardaki misafirlerimize ulaşmak ve tasarımlarımızı tüm dünyaya tanıtmak” diye konuştu.

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/hedef-global-42002874