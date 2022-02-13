9 yaşındaki Azerbaycanlı Sevinj’in gözünden gün gün Hocalı Katliamı

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Azerbaycan, Hocalı Katliamı’na farkındalık oluşturmak için sevinj.stories isimli proje ile dikkat çekmeye başladı. Proje, o dönemde bir çocuğun Instagram hesabı olsaydı neler yaşanabileceğini gösteriyor.

Ermeni güçleri 1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralandı. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kayboldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğuna çeşitli işkencelerin yapıldığı görülmüş, bu işkencelere hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.

9 YAŞINDAKİ SEVİNJ’İN GÖZÜNDEN

Hafızalardan silinmeyen Hocalı Katliamı’na dikkat çekmek isteyen Azerbaycan da katliama günler kala bir projeyle dikkat çekti. Farkındalık projesinde 1992 yılında gerçekleşen Hocalı Katliamı 9 yaşındaki bir kız çocuğunun gözünden anlatılıyor.

1992 yılının Şubat ayından bizlerle Instagram postları paylaşan Sevinj adındaki çocuk, Hocalı’da dedesi ve ninesi ile yaşıyor.

GERÇEK OLAYLARA DAYANIYOR

Her gün kısa kısa videolar paylaşan Sevinj, katliamın yaşandığı güne kadar yani 25 Şubat gününe kadar bir video zinciri paylaşacak. Karakter ve olaylar kurgusal olsa da trajedi gerçek olaylara dayanıyor. Sevinj hikayelerinde, ”30 yıl önce İnstagram olsaydı ve küçük Sevinj olanları hikaye olarak paylaşsaydı, Hocalı’da neye tanık olurduk?” sorusunun cevabı aranıyor.

25 ŞUBAT’A KADAR KISA KISA VİDEOLAR PAYLAŞILACAK



Projenin resmi sosyal medya hesapları, 1 Şubat’tan trajedinin anıldığı 25 Şubat’a kadar her gün kısa videolar paylaşacak. Sevinj hikâyeleriyle dünya kamuoyunu Hocalı soykırımı hakkında bilinçlendirilecek.

Sosyal medyada gündem olan bu postlara birçok kişi, korkunç bir trajedinin gerçekleşeceğini bilerek izlemenin üzüntüsünü paylaşıyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/9-yasindaki-azerbaycanli-sevinjin-gozunden-gun-gun-hocali-katliami-300682