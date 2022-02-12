Romantik bir akşam için…

Sevgililer Günü senede bir gün belki ama aşkı kutlamak için her zaman iyi bir bahanemiz var. Ancak ister bu özel akşam, ister başka bir kutlama veya sürpriz için doğru adresi bulmak pek kolay değil. Jürimiz yemekleri, manzarası ve konumuyla farklı zevk ve beklentilere hitap edebilecek en romantik mekânları seçti.

GİZEM DİNÇBAŞ

1) DOĞAYLA İÇ İÇE – CASA LAVANDA, İSTANBUL

Şile’de sakin bir atmosfer sunan bu butik oteli Ebru Erke ve Saffet Emre Tonguç öneriyor. Akdeniz mutfağı ağırlıklı restoranı, şef Emre Şen’e emanet. Rende trüf mantarıyla et tartar ‘carne cruda’ (480 lira) ve Şile köylerinden toplanan yabanmantarlı, krema soslu tagliatelle (198 lira) öne çıkan yemeklerinden… Tadım menüleri (520 lira) de çok seviliyor. (0216) 736 56 40

2) YILLARDIR DEĞİŞMEYEN KALİTE – SUNSET GRİLL&BAR, İSTANBUL

Barış Tansever’in 1994’te kurduğu mekân, İstanbul Boğazı’na tepeden bakan manzarası ve hizmet kalitesiyle şehrin seçkin adreslerinden… Ebru Erberdi ve Çağdaş Ertuna’nın önerisi olan restoran, bu özel gün için kornet içinde dana fileto, Trabzonhurmasıyla kaz ciğeri, Norveç somon tartar, porçini mantarlı dana yanak gibi yemeklerle 8 tabaklık bir tadım menüsü (kişi başı 1.400 lira) hazırlamış. (0212) 287 03 57

3) TARİHİ HAMAMIN İÇİNDE – LOKANTA 1741, İSTANBUL

300 yıllık tarihi Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki restoran, kısa sürede romantik bir ambiyans arayanların gözdesi oldu. Ebru Erke’nin önerisi; çikolatalı çilek ve Prosecco ikramıyla başlayan 10 tabaklı tadım menüsü… Bu menüde kefir kremalı köz pancar çorbası, füme somon ve havyar, balkabağı piyazı, şişte karides, küşleme, levrek tartar, pekmez soslu kuzu pirzola gibi lezzetler var. Kişi başı fiyat 1.150 lira. Cağaloğlu kubbeleri arasındaki terasın yanı sıra iç mekândaki şömine odası da romantik bir ortama sahip. (0533) 145 17 41

4) AFRODİZYAK KABUKLULAR – SOTA, İZMİR

Savaş Özbey’e göre kabuklu deniz mahsullerinin en iyi örneklerini bulabileceğiniz adreslerden biri burası. Alaçatı’da kış boyu açık mekân, taş ev mimarisine eşlik eden şömine keyfi için de tercih ediliyor. Izgara ıstakoz, kerevitli linguine, Tay usulü mavi yengeç menüde öne çıkan lezzetlerden. (0232) 716 98 78

5) KAPADOKYA’NIN ROMANTİĞİ – SACRED HOUSE, NEVŞEHİR

Kış ayları Kapadokya’da bir başka güzel… Havuzu, şömineli oturma alanları, loş aydınlatmasıyla Sacred House, Savaş Özbey ve Saffet Emre Tonguç’un önerisi. Ermeni yahnisi (180 lira) için kuzu eti, mürdümeriği ve kırmızı şarapla 3 saat pişiriliyor. Dumanda demlenmiş içpilavlı dana kaburga (200 lira) ve adını şef Bartolomeo Scappi’den alan Scappi’nin bonfilesi (210 lira) de tercih edilebilir. (0384) 341 44 22

6) YEMEKLİ SAHNE ŞOVU… – LA BOUCHERİE, İSTANBUL

Emirgan Group’un yemekli sahne şovu konseptli mekânı, Hakan Gence’nin önerisi. Beyaz örtülü şık masaları, Sedef Gali imzalı tabloları ve kırmızı ışıklı ambiyansıyla romantik bir gece için… 14 Şubat’ta sahneye şarkıcı Aybüke Albere çıkacak, menüdeyse (kişi başı 350 lira) yeşil elmalı rokfor salata, ricotta soslu istiridye mantarı, özel sosunda dinlendirip pişirilen bonfile yanında kibrit patates ve profiterol var. (0212) 281 63 11

7) İTALYA’DAYMIŞ GİBİ… – IL CORTİLE RİSTORANTE PİZZERİA, İSTANBUL

Galata’da tarihi bir bina içindeki Ecole St. Pierre Hotel bünyesinde açılan restoran, İtalya’yı andıran ambiyansıyla kısa sürede İstanbul’un yeni gözdeleri arasına girdi. Saffet Emre Tonguç’un da önerdiği mekânda karidesli ve adaçaylı ravioli, ahtapot carpaccio, İskenderun karidesli fettucine makarna, üç çeşit mantarlı, füme etli pizza ‘sottobosco’, kapalı pizza calzone (pizza fiyatları 56-92 lira aralığında değişiyor) ve crème brulée gibi lezzetler öne çıkıyor. (0212) 244 26 74

8) CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE… – ZOİE, ANKARA

Brasserie ve lounge konseptiyle Ankara’nın simgelerinden Atakule’de hizmet veren mekân, Ecem Taranoğlu’nun önerisi. Modern Avrupa mutfağından örneklerle şekillenen menüde deniz mahsullü risotto (99 lira), istiridye mantarlı dana bonfile (132 lira), ıspanak ve ricotta peyniri dolgulu ravioli (54 lira) öne çıkan yemeklerden… İşletme akşam saatlerinde canlı müzik ve DJ performanslarına da ev sahipliği yapıyor. (0312) 514 41 41

9) DENİZE NAZIR KUTLAMA – BEBEK HOTEL BY THE STAY, İSTANBUL

Boğaz’ın en güzel manzaralarından birine sahip tarihi Bebek Hotel, Fransız lezzetlerinin ağırlıkta olduğu menüsü ve imza kokteylleriyle romantik saatler vaat ediyor. Saffet Emre Tonguç’un önerisi mekânda denize sıfır, özel bir akşam yemeğiyle günü bitirdikten sonra konaklamanız da mümkün. Öne çıkan yemekler arasında Fransız klasiklerinden Kars gravyeri yorumuyla soğan çorbası (85 lira) ve et burginyon (390 lira) var. (0212) 970 78 36

10) MANZARASI ÇOK ÖZEL -TOPAZ, İSTANBUL

Çağdaş Ertuna “İstanbul’un en güzel manzarasına sahip ve yenilenen menüsü mutlaka denenmeli” diyor. Hakan Gence “Gümüşsuyu’nda, Boğaz’a bakan nefis bir konumda… Büyülü atmosferiyle o gece aşkını fısıldamak isteyenler için ideal” diye anlatıyor. Levrek ceviche, pancarlı keçi peyniri salatası, deniz mahsullü börek ve dana kaburga gibi tabaklarıyla Sevgililer Günü fiks menüsünün fiyatı, kişi başı 1.250 lira. (0212) 249 10 01

https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/lezzetli-hayat/romantik-bir-aksam-icin-42001406