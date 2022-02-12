CHP’den kanun teklifi: Alevilerin ibadet yeri cemevidir

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, “Cemevlerinin resmi olarak ibadethane sayılmadığı için ısınma, elektrik, su gibi giderler nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu sorun derhal çözülmeli, bu ayıba son verilmelidir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Suzan Şahin, cemevlerine ‘ibadethane’ olarak tanınması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

“Cemevlerinin resmi olarak ibadethane sayılmadığı için ısınma, elektrik, su gibi giderler nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını” belirten Şahin, “Bu sorun derhal çözülmeli, bu ayıba son verilmelidir” dedi.

“Anayasa’da herkesin din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeden kanun önünde eşit olduğunu” vurgulayan Şahin, şöyle devam etti “Yaşadığımız coğrafyanın kadim inançlarından Alevi inancı tarih boyunca pek çok ayrımcılığa maruz kalmış ve hala da kalmaktadır.

“Alevilerin ibadet yeri cemevidir. Devlet, laiklik ilkesi doğrultusunda ülkemizde yaşayan tüm dinlerin ve mezheplerin ibadet yerlerine eşit yaklaşması gerekmektedir.”

Şahin, kanunlarda geçen “ibadet yeri” tanımı arasına “cemevi” ifadesi eklenerek Alevilerin ibadet yerinin net bir biçimde ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Ev ve dükkanların yanı sıra ibadethanelere de fahiş elektrik, su doğal gaz faturaları geldiğini aktaran Şahin, konuya ilişkin defalarca kanun teklifi verdiklerini anımsattı. (RT)

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