Yerevan Eurobond ihraç edebilir

Yerevan Belediye Başkanı Hrachya Sargsyan ve Belediye Başkan Yardımcısı Levon Hovhannisyan, Avrupa Yatırım Bankası Ermenistan Kamu Sektörü Kredi Sorumlusu Stephanie Giar-Bran ile yaptığı görüşmede iki kurum arasındaki işbirliğinin genişletilmesine ilişkin konuları görüştü.

Şehri yönetme konusunda yaklaşımlarını aktaran Belediye Başkanı Sargsyan, Eurobond ihracı için ilk vekil ile birlikte çalıştıklarını, uzman şirket temsilcileriyle olanakların ele alındığını da bildirdi.

Girişim sadece şehrin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamakla kalmayacak, aynı zamanda hem iç hem de dış pazarlarda yatırımcılar için güçlü ve çekici bir araç olacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu