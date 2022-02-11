Nathan Chen Ermeni teknik direktöre teşekkür etti: “Hayatım boyunca ona minnettar olacağım”

Sports.ru sitesi, Pekin 2022 Olimpiyat artistik buz pateni şampiyonu Nathan Chen’in Ermeni teknik direktör Rafael Harutyunyan’a kariyeri boyunca verdiği destek için teşekkür ettiğini yazdı.
Nathan Chen anılarını şöyle paylaştı:
“Annemin parası yoktu, biz fakirdik. Dersler için ödemek için son dolarları topladı.
Rafael durumumuzu anladı, iyi kalpliliği sayesinde benimle çalışmaya devam etti, ne kadar para ödeyebiliyorsak o kadar para aldı. Bir noktada ödemeye gerek olmadığını, hedeflerime ulaşmama gerçekten yardım etmek istediğini söyledi. Bu destek için ona hayatı boyunca minnettar olacağım.”
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/11/Artistik-Buz-Pateni-Ermeni-Nathan-Chen/225131
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