Mirzoyan ile Dendias görüştü

11 Şubat’ta Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bakanlar, Ermeni-Yunan ilişkilerinin zengin gündemine değindiler.

Muhataplar, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun dinamiklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlayan adımların önemi vurgulandı.

Telefon görüşmesi sırasında, karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundular.

Ararat Mirzoyan, mevkidaşına Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ön koşulsuz normalleştirilmesi sürecindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/11/Ermenistan-Yunanistan/225170