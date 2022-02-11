HDP’den Surp Giragos Kilisesi’ne ziyaret

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, restorasyon çalışmaları süren Surp Giragos Ermeni Kilisesi’ni ziyaret etti.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, beraberindeki partililerle Sur ilçesinde restorasyon çalışmaları süren Surp Giragos Ermeni Kilisesi’ni ziyaret etti. Paylan, kilisenin çalışmalarda yer alan işçilerden, restorasyona dair bilgi aldı. Paylan, 17 Nisan’da kutlanacak Paskalya Bayramı’nı kilisede karşılayacağını belirtti.
MA
https://politikahaber.org/hdpden-surp-giragos-kilisesine-ziyaret/
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