Gürcü İmedi TV, Ermeni yoğurduyla ilgili haber yaptığı için özür diledi: “Teknik bir hataydı”

Georgian Imedi TV “teknik hata” için özür diledi ․ Yoğurt (matsun) ihracatıyla ilgili haberler sırasında, arka planda, videoda şişede Ermenice “Karabağ Azerbaycan’dır”, altta ise “Dolma da Azerbaycan yemeğidir” yazıyordu. Gürcistan’daki Ermenistan Büyükelçiliği konuyla ilgili Facebook sayfasından paylaşımda bulundu.

Gürcü TV şirketi ayrıca röportajın o kısmının holdingin tüm sosyal platformlarından kaldırılacağını bildirdi.

Gürcistan İmedi TV’nin “9 Şubat günü saat 20:00’de Kronikon” haber programında, röportajlardan birinde kullanılan bir fotoğrafta sorunlu, kabul edilemez yazılar görüldü.

Gürcistan’daki Ermenistan Büyükelçiliği, konuyla ilgili derhal Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçti ve açıklama istedi. Yazıda, “10 Şubat’ta İmedi TV olay için resmi olarak özür diledi” denildi.

Büyükelçilik, TV şirketinin resmi internet sitesinde yayınlanan metni ve Ermenice tercümesini sundu.

“İmedi TV teknik hata için özür diliyor ․ “Kronikon” 20:00 programında bir hata meydana geldi.

İmedi TV’nin bilgi servisi teknik bir hata olduğunu açıklıyor, üzüntüsünü dile getiriyor, hata için özür diliyor. Röportajın o kısmı holdingin tüm sosyal platformlarından kaldırılacak.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/11/Gürcü-İmedi-TV-Ermeni-yoğurdu/225134