Dedeoğulları davasında karara tepki: Katliam Kürt halkına yapıldı

Dedeoğulları’nın Keleş ve Çelik ailesi tarafından maruz kaldıkları ırkçı saldırı yönünden açan davanın katliam davasıyla birleştirilmemesi tepki çekti.

Konya’nın Meram ilçesinde 30 Temmuz’da katledilen Dedeoğulları ailesinin katledilmeden önce 12 Mayıs 2021’de komşuları Keleş ve Çalık ailesi tarafından maruz kaldıkları ırkçı saldırı yönünden açılan davanın 2’nci duruşması Konya 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Verilen aranın ardından müşteki avukatları söz aldı. Dava avukatlarından Atila Kart, Konya 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen katliam davası ile mevcut davanın birleştirilmemesine tepki gösterdi.

Kart, “Konya 4’ncü Ağır Ceza ‘Elimde bir asli fail var ben ona vereceğim cezayı veririm azmettirenlerle uğraşamam’ diyor. Aynı şeyi savcı da yaptı. Biz birleştirme konusunun bir ara kararla değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 4 aile yargılanıyor. 4 ailenin tüm üyeleri azmettirendir demiyoruz. Fail Mehmet Altun saldırı ile katliam arasındaki 75 günlük sürecin 40 gününü lüks otellerde geçiriyor. Dosyaların birleştirilmemesi bizi kaygılandırıyor, adalete erişim noktasında kaygı duyuyoruz. Dosyalar birleşmediği müddetçe o mahkemede konuştuklarımızı burada, burada konuştuklarımızı ise orada konuşuyoruz” dedi.

‘POLİS MÜDAHALE İÇİN NEDEN BEKLEDİ?’

Ses kayıt tutanağının yanı sıra olay yeri incelemesine de dikkat çeken Kart, Serpil Dedeoğulları’nın olay yerinde 22.03’te başlamak üzere 12 defa 155’i aradığını ifade etti. Tanığın yalan beyana yönlendirildiğini ifade eden Kart, “Olay yeri tutanağında polis ekipleri hazırmış. Öyle diyorlar. Peki o polis ekipleri neden müdahale etmedi? Neden 2 buçuk saat bekledi? Zamanında geldiyse neden seyirci kaldı? Yargıyı sorgulamak adına bu davayı takip edeceğiz” diye belirtti.

‘DOKTOR RAPORLARI ORTADA’

Saldırının tek tanığı olan sütçü Ahmet Ardıç’ın ifadelerine de yer veren Kart, tanığın Serpil Dedeoğulları’nın çığlıklarını doğruladığını söyledi. Kart, “Bu olayın iki ailenin kavgası gibi sunulmasına, basitleştirilmesine daha ne kadar seyirci kalacağız? Doktor raporları, fotoğraflar ortada. Bu bir kavga olsaydı diğer ailenin de bu şekilde yaralanması gerekmez miydi?” diye sorarak tekrardan iki dosyanın birleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

‘SAVCI VE AVUKAT YÖNLENDİRMESİ’

Sanıklardan Ali Çalık’ın WhatsApp yazışmalarında, “Suçu da üstlendiler hala neden içerideler anlamadım” şeklindeki ifadesini okuyan dava avukatı Abdurrahman Karabulut, savcı ve avukatın yönlendirmesiyle 2 kişinin suçu üstlendiğini ifade etti. Karabulut, “Hiçbir yeni delil olmadan dosya savcısı birdenbire tüm şüphelilerin ifadesini yeniden alıyor ve orada Lütfi ile Ali Keleş suçu üstleniyor. Ortaya çıkan suç ikrarı bu. Suç, delil üretme ve delil karartma ile yeniden suç işlemişler. Tutuklanmaları gerekmesinin en önemli nedenlerinden biri bu. O nedenle tutuksuz yargılananların tutuklanmasını talep ediyoruz. Tanığın yalan ifadesini kanıtlayıp mahkemeye sunacağız. Tanığın HTS kayıtlarının incelenmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

KEŞİF TALEP EDİLDİ

Ardından konuşan dava avukatlarından Özüm Vurgun, tevsi tahkikat talebinde bulundu. Vurgun, Rudaw Haber Ajansı’nın katledilen Dedeoğulları’yla yaptıkları haberin görüntülerinin dosyaya eklenmesini talep etti. Vurgun ayrıca olaya ilişkin keşif yapılması talebinde bulundu.

‘SOYKIRIM SUÇU 2010’DA BAŞLADI’

Olayın 2010 yılından beri devam etmekte olduğunun altını çizen Vurgun, “Karşı taraf 2010’den sonra bireysel bir kin geliştirmiş. Biz hep 12 Mayıs diyoruz ama 22 Mayıs’ta bir saldırı daha var. Bu durum 7 kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüstür. Yargı ve olayla alakası olan kimse üstüne düşeni yapmamış ve deliller karartılarak katliama göz yumulmuştur. Bu suçun 2010 yılından beri başlayan bir soykırım suçunun devamı olduğunu söylüyoruz. Etnik köken itibariyle 2010 yılındaki tartışma husumete dönüyor. ‘Neden birbirinizle konuşmuyordunuz?’ diye sorduğunuzda buna verebilecekleri cevapları yok. Mayıs’taki saldırılar öldürmenin alarmını veriyor. Kolluk ise hazırladığı iki iddianame ile kendini aklamaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

Soykırım suçunda failin devlet olmak zorunda olmadığını kaydeden Vurgun, soykırım suçunda failin herkes olabileceğini ifade etti. Soykırım suçuna değinmekten korkulmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Vurgun, sanıkların soykırım suçundan ek savunma almalarını talep etti. Bu suçun soykırım olduğunu ifade eden Vurgun, “Deliller elinizle karartılmaya çalışılıyor” dedi.

SANIK AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Ardından söz alan sanık avukatı Kazım Turan, “Mesela Kürtlük meselesine çekmek istiyorlar ama onlar Yozgatlı da olsa, Laz da olsa, bir Alevi de olsa yine bu olacaktı” dedi. Sanık avukatının söylemlerine tepki gösteren dava avukatları, mesleki açıdan uyarıda bulundu.

SOYKIRIM SÖZÜ SANIKLARI RAHATSIZ ETTİ

Dava avukatlarının katliamı “soykırım” olarak yorumlamasına karşı, Ali Çalık ve Lütfi Keleş, “Bizim de Kürt arkadaş ve müşterilerimiz var adımızı ve soyadımızı kullanarak soykırım diyorlar. Biz bundan çok rahatsız oluyoruz” şeklinde konuştu.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, saldırının tek tanığı olan sütçü Ahmet Ardıç’ın kullanmakta olduğu telefonun HTS kayıtlarının istenmesi için BTK’ye müzekkere yazılmasına, müşteki avukatlarının tanık Ahmet Ardıç yönünden yalan tanıklık sanıklar Ali Keleş (Veli oğlu) ve Lütfi Keleş yönünden suç üstlenme suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulması yönündeki talebin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Dava avukatlarının keşif talebinin dosya kapsamı olay tutanakları, taraf beyanları göz önüne alınarak dosyanın esasına bir katkı yapmayacağı gerekçesiyle reddine karar veren mahkeme, Dedeoğulları ailesinin katledilmeden önce Rudaw Haber Ajansı ile yaptıkları görüntü kayıtlarının istenmesi yönündeki talebin reddine, katledilen Dedeoğulları’na ilişkin tüm tedavi evrakları geçici ve kati raporlarıyla ölü muayene raporu, otopsi raporu ve otopsi sırasında çekilen fotoğraflar, radyolojik görüntülerin, ATK 1’nci İhtisas Dairesi’ne gönderilerek, mağdurların meydana gelen olaydan kaynaklı yaralanmalarına ilişkin kati rapor düzenlenmesinin istenmesine, sanıklar Ali Keleş (Veli oğlu) ve Yahya Çalık hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan gereğinin ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunmasına, katliam dosyasıyla saldırı dosyasının birleştirilmesi talebinin reddine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tutuksuz sanıkların tutuklanması yönündeki taleplerin reddine ve adli kontrol tedbirlerinin devamına, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 20 Nisan’a erteledi.

DURUŞMA ARDINDAN AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapıldı.

Mahkemenin birleştirme talebinin reddine karar verdiğini belirten Avukat Atila Kart, “Yani 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi de 4’uncu Ağır Ceza Mahkemesi gibi ‘Mehmet Altun’u ayrı sanıkları ayrı yargılayacağım’ dedi. Yani ‘ben göstermelik yargılama yapacağım’ dedi. Adalet Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Söz alan Avukat Abdurrahman Karabulut da, “12 Mayıs saldırısı bir sebep 30 Temmuz katliamı bir sonuçtur” diye belirtti.

‘DENİZ POYRAZ KATLİAMINDAN FARKLI DEĞİL’

Ardından söz alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Habip Eksik, “Ailenin uğradığı faşist ırkçı bir katliamın davasının yürütüldüğü adliyenin önündeyiz. Dedeoğulları ailesinin maruz kaldığı ırkçı, faşist katliam Deniz yoldaşımızın uğradığı katliamdan, Taybet ananın cenazesinin Cizre’de bir hafta boyunca sokakta tutulmasından farklı değildir. Bugün Dedeoğulları ailesinin uğradığı katliam 4 bin 700 köyün hukuksuz bir şekilde boşaltılmasından farklı değildir. Bu olaylar bu coğrafyada iktidarların Kürt halkına yönelik yürüttüğü faşist politikalarının sonucudur” şeklinde konuştu.

‘KÜRT HALKINA YAPILAN KATLİAMDIR’

İktidar yetkilerinin her TV programına çıktığında Kürt halkına yönelik sarf ettikleri sözler ve yürüttükleri politikanın katliamın oluşmasına sebebiyet verdiğini vurgulayan Eksik, “Biz HDP olarak Türkiye’de halkların birlikte yaşama umudunun var edilmesi için, tüm halkların eşit bir şekilde ortak bir yaşam kurması için mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. İktidar, bu mücadelemizin başarıya ulaşmaması için baskı uyguluyor, yargının tarafsız ve bağımsız karar vermemesi için adeta bu katliamı gerçekleştirenlere yardımcı oluyor. Dedeoğulları ailesinin uğradığı katliam Kürt halkına yapılan bir katliamdır. Bu katliamın asıl nedeni de iktidarın söylem ve politikalardır. Bugün Türkiye’de halkların birlikte barış içinde adil bir şekilde yaşamasını istiyorsak o zaman tarafsız ve bağımsız karar verecek mahkemeleri de sağlamalıyız. İktidar elini bu mahkemelerin üzerinden çekmeli. Davanın takipçisi olmayan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (MA)

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