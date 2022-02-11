Çavuşoğlu’dan Atina’ya mesaj: Adaların egemenliği tartışılır

Yorgo KIRBAKİ/ATİNA

Türkiye’nin, Yunanistan’ın Ege’de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e (BM) iki mektup gönderdiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Dün TRT Haber’e demeç veren Çavuşoğlu, “Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır” diye konuştu. Çavuşoğlu’nun açıklamasından öne çıkan satırbaşları özetle şöyle:

‘ANLAŞMAYI İHLAL EDİYORLAR’

“Söz konusu adalar, Lozan ve Paris anlaşması ile Yunanistan’a silahsızlandırma şartıyla verilmiştir. Yunanistan, bu anlaşmaları ihlal ediyor. Yunanistan bundan vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılır. Gerekirse son uyarılarımızı yapacağız. Yunanistan aslında kabul ediyor: Neymiş, Türkiye’den bir tehdit görüyorlarmış ve o yüzden ihlal ediyorlarmış. Adaya koyduğun birkaç asker ve silahla mı tehdidi önleyeceksin? Doğru söylemiyorlar. Bunun peşini bırakmayacağız. Uluslararası arenada tartışma başlatacağız.”

Yunanistan, ‘meşru müdafa’ gerekçesiyle, 1923 Lozan ve 1947 tarihli Paris anlaşmalarını ihlal ederek Boğazönü (Limni ve Semadirek), Doğu Ege (Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya) ve Onikiadalar (Rodos, Meis, İstanköy) adalarında asker bulunduruyor. 1960’lı yıllarda başlayan ihlaller, 1974’ten sonra hız kazandı.

KITA SAHANLIĞI

Çavuşoğlu, kıta sahanlığının ihlaline ilişkinse şöyle konuştu: “Kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirledik, BM’ye kaydını yaptırdık. Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Son bir yılda Rum tarafı ve Yunanistan dokuz defa kıta sahanlığımızı ihlal etmek istedi. Bazılarını diplomatik yolla, bazılarını da sahadaki deniz kuvvetlerimizin tedbirleriyle engelledik. Kıta sahanlığımızı savunacak güçte ve kararlılıktayız.”

UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna-Rusya gerilimine dair de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, “İki tarafla da ilişkileri iyi olan ülke olarak gerginliğin azaltılması yönünde adımlar atıyoruz. ‘Rusya bugün işgal edecek’ açıklamaları Ukrayna’da paniğe sebep oluyor, ekonomik olarak da Ukrayna’ya zarar veriyor. Olası bir çatışma riski var mı, var. Ama çok da abartıldığını düşünüyoruz. İki ülke arasında bir arabuluculuk fikri ortaya çıktı. Ukrayna tarafı bunu istiyor, hazır. Rusya tarafı henüz kapıyı kapatmış değil. Rusya ile yapacağımız toplantının ev sahipliği sırası da bizde. İddialı olmadan elimizden gelen çabayı göstermemiz lazım” dedi.

2020 tarihli bu fotoğrafta Yunan askerleri, Türkiye’ye iki km mesafedeki Meis Adası’nda görev değişimi için vapura biniyor.

YUNAN DIŞİŞLERİ: TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanlığı, Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Aleksandors Papaioannu, “Türk yetkililerin, Ege adalarının statüsüne dair ithamlarını tümüyle reddediyoruz. Söz konusu ithamlar, uluslararası hukukun temel ilkeleri ile uyuşmamaktadır. Hatta, basit mantığın da dışındadır” dedi. Yunanistan’ın bu konudaki görüşlerinin BM Genel Sekreterine bir mektupla iletildiğini kaydeden Papaioannu, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ile ilgili suçlamalarını da reddediyoruz. (Türkiye-Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasını kastederek) Var olmayan, geçersiz ve yasa dışı bir ‘muhtıraya’ dayandırılan bu ithamlar, uluslarararası hukuk ve deniz hukukunu görmezden gelmektir” iddiasında bulundu. Papaioannu, Yunanistan’ın Türkiye ile uluslararası hukuk ilkeleri temelinde yapıcı bir diyalog için istekli olduğunu da belirtti.

Hürriyet Gazetesi