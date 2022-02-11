Azerbaycanlılar Karabağ’ın Karmir Şuka ve Taghavard yerleşimlerdeki evlerine ateş açtı (foto)

Artsakh Cumhuriyeti Ombudsmanı Gegham Stepanyan 11 Şubat günü saat 05:50 sularında Artsakh Cumhuriyeti’nin Martuni bölgesindeki Karmir Şuka, Taghavard yerleşimlerinn yakınında bulunan Azerbaycan mevzilerinden gözlenen evlere doğru ateş açıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yerleşim yerleri ile Azerbaycan mevzileri arasındaki mesafe dikkate alındığında, köyün yerleşim bölgesinin doğrudan Azerbaycan mevzilerinden görüldüğü gerçeği göz önüne alındığında, Azerbaycan tarafının doğrudan sivillerin evlerini hedef aldığı, bunun sonucunda da doğrudan sivillerin evlerini hedef aldığı aşikardır.

Ateş açma sırasında mermilerden biri Karmir Şuka köyünde bulunan evlerden birinin penceresine isabet etti ve orada evin misafir salonu bulunmaktaydı. O anda salonda ateş seslerinden uyanmış ev sahibinin eşi ve üç küçük çocuğu bulunuyordu.

Yaşanan bu olay son günlerde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin düzenli olarak gerçekleştiren şiddet ve terör eylemlerinin bir örneğidir.

Artsakh Cumhuriyeti Ombudsmanı, Artsakh’ın barışçıl yerleşim yerlerinin yakınında bulunan Azerbaycan silahlı üslerinin, bunlar aracılığıyla gerçekleştirilen Ermeni karşıtı ve terör eylemlerinin, Artsakh halkının haklarına ve özellikle yaşam hakkına doğrudan ve tartışılmaz bir tehdit olduğunu belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/11/Azerbaycan-Karabağ/225152