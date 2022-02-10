İmparator sikkelerini satarken yakalandılar

EMİR SOMER

İSTANBUL Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Bağcılar Kadıköy ve Silivri ‘de tarihi eser operasyonu düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait olan 109’u altın olmak üzere toplamda 1227 adet sikke ele geçirildi. Toplam 4 bin 470 adet tarihi esere el konulurken, operasyonda ele geçirilen sikkelerden bazılarının ön ve arka yüzlerinde; özel basım betimlenmiş imparator ve imparatoriçe portrelerinin olduğu ifade edildi. Şüphelilerin, sikkeleri “İmparatorların sikkeleri” diyerek internet üzerinden satışa çıkardıkları iddia edildi.

Sabah Gazetesi