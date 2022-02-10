Eski DİTİB Başkanına hapis ve para cezası

Almanya’da DİTİB’in eski Göttingen Teşkilat Başkanı Mustafa Keskin Yahudiler ve Ermenilerle ilgili paylaşımları nedeniyle “kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması ile yargılanması sonucu para ve hapis cezasına çarptırıldı.

DİTİB’in Göttingen Teşkilatı eski başkanı Mustafa Keskin hakkında sosyal medya hesaplarından Yahudi ve Ermenilerle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açılmış ve Keskin şubat ayında DİTİB’deki görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Paylaşımlar sosyalist gençlik örgütü Die Falken’in araştırmasıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

Mahkeme iki yıl ertelenmiş on ay hapis cezası verdi. Ayrıca bir kamu kuruluşuna taksitler halinde 1200 Euro ceza ödemesi gerekecek.

Kararın yazılı olarak kendisine bildirilmesinden iki hafta içinde karara itiraz etme hakkı olsa da Keskin’in avukatı ceza emrini kabul edeceklerini açıklamıştı.

Keskin’in davaya konu olan paylaşımlarından birinde 1981 yılında Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca ile şimdiki Papa Françesko’nun fotoğraflarının yanında “Birilerinin Papa‘nın kafasına sıkmasına şaşırılmamalı” yorumu bulunuyor. Paylaşımın, Papa Françesko’nun “Ermeni Soykırımı 20’nci yüzyılda işlenmiş ilk soykırım”nitelemesi ardından yapıldığına dikkat çekiliyor.

https://www.arti49.com/eski-ditib-baskanina-hapis-ve-para-cezasi-2363499h.htm