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Ermenistan Savunma Bakanlığı

Ermenistan’dan Azerbaycan’a yalanlama: Ateş açıldığı iddiası dezenformasyon

2022-02-10

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın 9 Şubat’ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait birimlerinin, Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzey kesiminde konuşlanan Azerbaycan askeri mevzilerine ateş açtığı yönündeki açıklama dezenformasyondur. 

Ermenistan Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. 

Açıklamada Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun nispeten sakin olduğu, tamamen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olduğu belirtiliyor. 

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/10/Ermenistan-Azerbaycan-dezenformasyon/225058

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