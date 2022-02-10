Ermenistan’dan Azerbaycan’a yalanlama: Ateş açıldığı iddiası dezenformasyon

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın 9 Şubat’ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait birimlerinin, Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzey kesiminde konuşlanan Azerbaycan askeri mevzilerine ateş açtığı yönündeki açıklama dezenformasyondur.

Ermenistan Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun nispeten sakin olduğu, tamamen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olduğu belirtiliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/10/Ermenistan-Azerbaycan-dezenformasyon/225058