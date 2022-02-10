Ermenistan: Yeraskh-Culfa-Ordubad-Meğri-Horadiz demiryolunu için bir çalışma grubu oluşturuldu

Bakü’den olumlu sinyal alır almaz, karayolu güzergâhının inşaatını hayata geçireceğiz.

Başbakan Nikol Paşinyan, Yeraskh-Culfa-Ordubad-Meğri-Horadiz demiryolunun inşası ve yenilenmesi konusunda, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri düzeyinde anlaşmaya varıldığını ve demiryolunun yapımını organize etmek için bir çalışma grubu oluşturulduğunu hatırlattı.

“Demiryolunun iki ülkenin mevzuatı ve egemenliği çerçevesinde uluslararası kurallara uygun olarak işletilmesi, yani sınır, gümrük ve diğer kontrollerin sınır kontrol noktalarında yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldık.

Azerbaycan’dan olumlu bir yanıt alır almaz, karayolu güzergâhlarının inşası sürecini başlatmaya hazırız”,- dedi Paşinyan.

Nikol Paşinyan’a göre, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı kavşağı oluşturulduğundan dolayı, bu proje “Ermeni Kavşağı” olarak adlandırılmaktadır.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan da geçenlerde, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleskey Overchuk ve “Rus Demiryolları” başkanı Oleg Belazyorov ile bir görüşme yapmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/10/Ermenistan-Yeraskh-Culfa-Ordubad-Meğri-Horadiz/225098