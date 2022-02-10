Ermenistan sınırını geçen Türkiye vatandaşı tutuklandı

Aravot.am’ın verdiği bilgiye göre, 8 Ocak günü saat 18:54 sıralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan A. B. Ermenistan-Türkiye sınırındaki Araks Nehri’ni geçerek Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafıza güçlerinin Ararat idari bölgesinde konuşlanan gümrüğünün kontrolündedeki bölgede mühendislik bariyerini yasadışı bir şekilde, belgeleri olmadan aşıp Ermenistan Cumhuriyeti’nin korunan devlet sınırını geçti.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Ermenistan Cumhuriyeti’ne girdiği sırada Ermenistan’daki Rus Federal Güvenlik Servisi sınır muhafızları tarafından yakalandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/10/Ermenistan-Türkiye-Araks-Rus/225039