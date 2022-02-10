Ermenistan, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası düzeyde tanınması için çabalarını sürdürecektir

Ermenistan, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası düzeyde tanınması için çabalarını sürdürecektir.

Ermenistan Parlamentosu’nda ‘Ermenistan’ ittifakından milletvekili Artsvik Minasyan’ın sorusunu yanıtlayan, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, hükümetin programının, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası alanda tanınmasını, Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkı için ek bir güvenlik garantisi olarak kabul ettiğini belirtti.

Minasyan, Ermeni halkının ulusal hedeflerinin Ermeni Soykırımı’nın tanınması, sonuçlarının üstesinden gelinmesi ve ortadan kaldırılması olduğuna değinilen ulusal güvenlik stratejisinden bir alıntı yaptı.

Minasyan, Ermenistan Hükümeti’nin bu hedefleri sürdürmeye devam edip etmediğini sordu.

Bakan Mirzoyan bu soruya cevaben, Ermenistan Hükümeti’nin bu parlamento tarafından onaylanan Hükümet programında belirtilen tüm adımları tutarlı bir şekilde uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Mirzoyan “Bu programda Ermenistan’ın, hem Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına, hem de insanlığa karşı bu suçun daha fazla tezahürünün önlenmesine yönelik çabalarını sürdüreceği açıkça belirtilmektedir.” dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/10/Ermeni-Soykırımı/225081