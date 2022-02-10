Birinci Dağlık Karabağ savaşında kaybolan 108 Azerbaycanlının naaşı Azerbaycan’a nakledildi

Birinci Karabağ savaşında kaybolan 108 Azerbaycanlı’nın naaşı Azerbaycan’a nakledildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Parlamento’da gerçekleştirdiği soru-cevap oturumunda, iki cesetin daha önümüzdeki günlerde nakledileceğini kaydetti.

Paşinyan, Ermeni tarafının bu adımı ön koşulsuz attığını, bunun insani bir mesele olduğunu ve Ermenistan için ticarete konu olmadığını ifade etti.

Başbakan’ın sözlerine göre, 4 Şubat’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yapılan online görüşmede insani meselelerin çözüm yolları ele alındı.

Azerbaycan, 90’ların ilk savaşında 4.000 kişinin kayıp olduğunu ilan etti. Ermeni tarafının resmi verilerine göre ilk savaşta 777, 44 günlük savaşta ise 217 kişi kayıp olarak kabul ediliyor.

Nikol Paşinyan, “Tüm kayıpların akıbetini öğrenmek için işbirliği yapmayı umuyoruz” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/10/Birinci-Dağlık-Karabağ-savaşı-kayıp/225077