Yunanistan’ın tepki gösterdiği Sümela Manastırı’nda tanıtım klibi çekimine soruşturma

Sümela Manastırı’nda klip çekimi ile ilgili Yunanistan’ın şikayetinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan ve restorasyon nedeniyle kapalı olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki manastırda, Kültür ve Turizm Bakanlığının bilgisi dışında klip çekimine izin verildi.

Atina yönetiminin tepkisi sonrası harekete geçen bakanlık, izni olmadan gerçekleşen olaydaki sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Çekim izni kimden alındı?

DJ Ahmet Şenterzi’nin, ziyarete kapalı Sümela Manastırı’nda 30 kişilik ekiple “tanıtım klibi” çekmek için Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden özel izin alındığı öne sürülmüştü.

Tarihi alanda ses ve müzik sistemleri kurularak gerçekleştirilen çekimlerde ekibin, elektronik müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bu görüntülerin ardından Atina Yönetimi duruma büyük tepki göstermiş, yapılanları manastıra “saygısızlık” olarak nitelendirmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bölgedeki taş düşme önlemleri kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle 01 Kasım 2021- 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Sümela Manastırı’nın geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurmuştu.

Euronews