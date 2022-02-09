Ruben Rubinyan’dan Türkiye açıklaması

Ermenisan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’de yapılması planlanan Antalya Diplomasi Forumu’na davet edilmedi. Bunu, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Ermenistan’ın Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan duyurdu.

Ermenistan Parlamentosu’unun muhalif milletvekili Geğam Manukyan’ın sorusu üzerine Rubinyan şöyle cevap verdi: “Şu anda ben ile Sayın Mirzoyan adı geçen etkinliğe davet edildik. Birçok kez söylediğimiz gibi gerçekten bir karar verilmiş değil. Yani bu gidebiliriz ya da gitmeyebiliriz anlamına gelmiyor. Bu arada bir yere gideceğimizi kim söyledi?”

Rubinyan ayrıca karar verdikten sonra Manukyan’ı arayıp haber vereceğini belirtti.

“Telefon edip size söylerim.” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu