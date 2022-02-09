Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’ndan Azerbaycan’a kınama, dünyaya çağrı: İşlenen kültürel soykırıma tepki gösterin! – Ermenistan Kamu Radyosu

Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı, başta AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları, kardeş kiliseler ve dini kuruluşlar, uzmanlaşmış uluslararası kuruluşlar olmak üzere, Karabağ sorununun çözümünde yer alan tüm ülkelere, açık bir şekilde işlenen kültürel soykırıma şiddetle tepki göstermeleri için hitap etmektedir.

Konu ile ilgili Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nın facebook hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlandı.

Açıklama şöyle:

“Son zamanlarda, Azerbaycan makamları, özellikle Kültür Bakanı, sıradaki Ermeni karşıtı girişimde bulundular. Azerbaycanlı bakanının açıklamasına göre sözde “Arnavut dini tapınaklarından” “Ermenilerin bıraktığı sahte izleri” ortadan kaldırmak amacıyla Azerbaycan’da “Arnavut tarihçi ve mimarlarından oluşan bir çalışma grubu” oluşturuldu.

Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı, Azerbaycan makamlarının bu girişimini şiddetle kınıyor, bunu Ermenistan, Artsakh ve Ermeni halkına karşı sürekli düşmanlık ve nefretin sürekli tezahürleriyle insanlık dışı ve medeniyet karşıtı bir eylem olarak nitelendiriyor.

Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Artsakh’taki Hıristiyan mabetlerinin Ermeni kimliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir, makul ve objektif bir düşünce çerçevesinde tartışılamaz.”

Ayrıca Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı vandalizmin bu ve benzeri tezahürlerini durdurmak ve önlemek için adı geçen kuruluşlara çağrı yaptı.

Ermenistan Kamu Radyosu