Ermeni tarihi mirasını yok etme politikası, Azerbaycan’ın uzlaşmaya yönelik açıklamalarıyla çelişmekte

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı 3 Şubat’ta Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov’un Azerbaycan kontrolündeki Ermeni dini, tarihi ve kültürel anıtlarını tahrip etmek ve bunların kimliğini değiştirmek için bir çalışma grubu kurulmasına ilişkin açıklamasını kınadı. Konu ile ilgili Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan yazılı bir açıklma yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Komşu halkının tarihi ve kültürel mirasına kasten ve hukuka aykırı olarak el koymak, onları tarihi hafızalarından yoksun bırakmak için devlet düzeyinde böyle bir yapının kurulması, ihtilaflar tarihinde bile eşi benzeri olmayan bir olaydır. 44 gün süren savaş sırasında ve bundan sonraki süreçte, Dağlık Karabağ’da Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasına yönelik vandalizm ve tahribat vakalarının kasıtlı ve planlı olduğunu ve Dağlık Karabağ’ı kendi yerli Ermeni nüfusundan mahrum bırakma politikasının bir parçası olduğunu bir kez daha teyit ediyor.

Azerbaycan hükümetinin bu adımı, 7 Aralık 2021’de BM Uluslararası Adalet Divanı tarafından net bir şekilde Azerbaycan’ı sorumlu tutan acil tedbirlerin uygulanmasına ilişkin alınan karara açık bir meydan okumadır:

“Kiliseler, diğer ibadet yerleri, anıtlar, turistik yerler, mezarlıklar ve eserler dahil olmak üzere Ermeni kültürel mirasına karşı yapılan vandallıkları ve tahribat olaylarını önlemek, cezalandırmak için gerekli tüm önlemler alınmalı.”

Bu durumda, vandalizm vakalarını önlemek için evrensel kültürel mirasın bir parçası olan Artsakh’taki Ermeni anıtlarını korumak için uluslararası toplumun, özellikle de UNESCO’nun acil ve sahada engelsiz müdahalesi acil hale geliyor.

Ermeni tarihi ve kültürel, dini mabetlerin yok edilmesi ve bunların kimliğini çarpıtan bu politika, Azerbaycan’ın uzlaşma sağlanması yönündeki açıklamalarıyla çelişmekte, bölgede yerel barışın tesis edilmesinin önünde ciddi engeller oluşturmaktadır.”

Ermenistan Kamu Radyosu