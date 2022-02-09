Ermeni filmi “Zulali”, “Nika” ödüllerinden birine aday gösterildi

Ermeni Yönetmen Hayk Ordyan’ın uzun metrajlı filmi “Zulali”, Rusya Ulusal Film Akademisi ‘Nika’ ödülünün “BDT ve Gürcistan’ın En İyi Filmi” kategorisinde aday gösterildi.
Yazar Narine Abgaryan’ın “Zulali” romanından uyarlanan aynı adlı film, acımasız bir kaderi, acıyı ve aşkı anlatıyor. Filmin olayları Tavuş bölgesinde geçiyor. Kahramanlar yerel lehçeyle konuşuyor.
Filmde Hermine Stepanyan, Marine Petrosyan, Artyom Melikyan, Artashes Shahverdyan, Arman Navasardyan, Christina Hovakimyan ve diğerleri rol alıyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/09/Ermeni-filmi-Zulali-Nika/225016
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