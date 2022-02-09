Ermeni Büyükelçi, ABD’li yetkiliye devlet ödülü verdi

7 Şubat’ta Ermenistan’ın ABD Büyükelçisi Lilit Makunts, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi, Kongre Üyesi Jim Costa ile bir araya geldi.

Ermenistan’ın ABD Büyükelçiliği tarafından aktarılan bilgilere göre Büyükelçi Makunts, Ermenistan ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü münasebetiyle kongre üyesine Ermeni-Amerikan ilişkilerinin gelişimine önemli katkılarından dolayı “Mkhitar Gosh” devlet ödülünü verdi.

Taraflar, ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ile ilgili konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele aldılar.

Ermenistan Kamu Radyosu