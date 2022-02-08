Yüz binlerce dolar çalarak kumar oynayan rahibenin cezası belli oldu

Paraları müdürlük yaptığı okuldan çalan 80 yaşındaki Mary Margaret Kreuper, diğer rahibeleri de kumarhanelere götürüyordu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde müdürlük yaptığı Katolik okulundan yüz binlerce dolar çalarak kumar masraflarını ve kredi kartı borcunu ödeyen 80 yaşındaki eski rahibe, dün görülen duruşmada bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldı. Mary Margaret Kreuper’ın ayrıca 825 bin 338 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

1990’da St. James Katolik Okulu’nun müdür koltuğuna oturan Kreuper, 2018’de emekli olmuştu. Bunun ardından yapılan rutin bir denetimde, mali kayıtlarda bir sorun olduğu tespit edilmişti.

Okula yatırılan paraları ve yapılan bağışları denetmekle sorumlu Kreuper’in, 2008’den itibaren 10 yıl boyunca okul hesabından kendi hesabına yaklaşık 835 bin dolar para aktardığı ortaya çıkmıştı.

Savcı Poonam Kumar, Kreuper’ın okulun parasıyla başka rahibeleri de kumarhanelere götürdüğünü söyledi. Kumar’ın açıklamasına göre eski müdür bir yandan da öğrencilerin velilerinden yıllık 6 bin dolar olan okul ücretine ek olarak daha fazla bağış yapmalarını istedi.

‘Günah işledim’

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını Temmuz 2021’de kabul eden Kreuper için iki yıl hapis cezası istenirken yargıç Otis D. Wright II, rahibeye uygun bir ceza bulmakta zorlandığını söyledi.

Kreuper de duruşmada çok üzgün olduğunu ifade etti: “Günah işledim, yasayı çiğnedim. Hiçbir mazeretim yok.”

Bir yıl bir gün hapis ve 825 bin dolar tazminatla cezalandırılan rahibe, serbest bırakıldı. Ancak Kreuper’ın 7 Haziran’a kadar teslim olup cezasını çekmeye başlaması gerekiyor.

Savcı Kumar, Kreuper’in hapisten çıktıktan sonra iki yıl boyunca denetimli serbestlik kapsamında olacağını söyledi.

Bununla birlikte 2018’de Kreuper’ın yalnız olmadığı ve Lana Chang adlı bir rahibenin de bu hırsızlıkta yer aldığı iddia edilmişti. Savcılıksa sadece Kreuper’ın suçlandığını ve davanın sonlandığını bildirdi.

Kaynak: Independent Türkçe

Milliyet Gazetesi