Yahudilerin sahte Azerbaycanlı kurtarıcıları-2

Blogger Alexander Lapshin, Garegin Njdeh ve yalan Azerbaycan propagandası hakkında (2. Bölüm)

Aliyev’in, Azerbaycan’ın Alman faşizmine karşı verdiği mücadele ve Azerbaycanlıların, Hitler’in savaş sırasında yok ettiği Yahudilere yönelik büyük sevgisine dair yalan propagandasını ifşa etmeye devam ediyoruz.

Her zaman olduğu gibi, sadece gerçekler sunmak amacıyla, Nazizm kurbanlarına adanmış muhteşem bir müze olmanın haricinde, kurbanları ve onların katillerini inceleyen bir bilim merkezi olan Kudüs’teki Yad Vaşem Holokost Araştırma Merkezi’ne başvuruyoruz.

Dünya tarihindeki en büyük insan felaketlerinden birine adanmış dünyanın en büyük arşivi oradadır.

Yad Vaşem Merkezi, var olduğu yıllarda, farklı şeylerin yanı sıra, dünyanın erdemlilerinin, yani İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin hayatlarını kurtarmak için hayatlarını riske atan Yahudi olmayanların geniş bir arşivini oluşturdu.

Kudüs’te, Peygamberler Parkı’na bu insanların her birinin onuruna bir ağaç ve bir anıt plaket dikilmiştir.

Bu kişiler arasında 24 Ermeni var ve Yad Vaşem Müzesi’ni ziyaret eden veya müzenin web sitesini ziyaret eden herkes, bundan kolayca ikna olabilir.

Dikkat, soru; Yahudileri ölümden kurtaran dünyanın erdemlileri listesinde sizce kaç Azerbaycanlı var?

Acaba 100 mü, 80 mi yoksa hiç değilse 1 mi?

Hayır, bu listede tek bir Azerbaycanlı dahi yok.

Kesinlikle sıfır.

Hiçbir Yahudi kurtarıcısı yok.

Bu, Bakü propagandacılarının, faşizme karşı sözde büyük savaşçılar oldukları, Yahudi halkına taptıkları ve Ermenilerin sözde anti-Semit oldukları yönündeki açıklamalarına yanıt olarak, resmi Yad Yaşem web sitesinden alınmıştır.

Sanırım İlham Aliyev’in şimdi, birkaç milyon dolar alıp, Kudüs’e koşarak, bin erdemli Azerbaycanlı “satın almak” için acil bir emir vereceğini düşünüyorum, aksi takdirde biraz garip olacak.

Bırakın koşsunlar.

Hiçbir işe yaramaz, Yad Vaşem her bir Yahudi için kutsal bir yerdir, Bakü sultanının yöntemleri orada geçmez.

Ermenistan Kamu Radyosu