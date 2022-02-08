Yahudilerin sahte Azerbaycanlı kurtarıcıları-1

Blogger Alexander Lapshin, Garegin Njdeh ve yalan Azerbaycan propagandası hakkında (1. Bölüm)

İkinci Dünya Savaşı sırasında Garegin Njdeh’in “Yahudilerin, Polonyalıların ve Çingenelerin toplu katliamlarına” katıldığı konusunda, Azerbaycan’ın yaydığı yalanlara artık bir son vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum.

Ebeveynleri ile büyükanne ve büyükbabalarının, Birinci Dünya Savaşı esnasında vatanı savunmaktan kaçınıp, güneşli Nakhicevan’da saklanmayı yeğleyen, hiç orduda hizmet etmemiş, halinden memnun diktatörün yalanlar yayması, bir İsrail vatandaşı ve Nazi toplama kamplarında birçok akrabasını kaybetmiş bir Yahudi olarak, beni üzüyor.

Haydar Aliyev, 1941’de gönüllü olarak cepheye gidebilirdi, ancak Haydar, uyanık bir şekilde daha sıcak, daha güvenli bir köşeyi tercih etti.

Azerbaycan’da yönetici olan bu ailede vatan sevgisi kalıtımsaldır ve bu nedenle İlham Aliyev de bir tek gün orduda hizmet etmemiştir, ancak bu onun general üniforması içinde mutlu bir şekilde dolaşmasına ve eşine de Karabağ’da general üniforması giydirmesine engel değildir.

Lakin asıl konumuz olan Holokost’a ve Garegin Njdeh’e dönelim.

İsrail’in Kudüs şehrinde, Holokost kurbanlarının anısına “Yad Vaşem” adında devasa bir müze var ve bu müze aynı zamanda eşsiz kütüphanesi ve arşivleriyle Faşizm Suçlarını Araştırma Enstitüsü’dür.

Milyonlarca dosya burada tarihe, isme, şehre ve ülkeye göre tasnif edilmiş saklanmaktadır.

Neredeyse tüm Holokost kurbanlarının öldürüldüğü yerler ve isimler listelenmiştir.

Ancak daha az önemli olmayan bir şey de, yalnızca kurbanları değil, aynı zamanda Alman Reich liderliğinden Auschwitz’deki basit sadist polise kadar olan katillerin adlarını da listeleyen dünyanın en büyük arşivine sahip olmasıdır.

Yüzlerce ve binlerce Nazi dünya çapında İsrail Mossad’ı tarafından takip edildi, birçoğu yakalandı, Avrupa ve Amerika’da mahkûm edildi, diğerleri yok edildi ve Toplama Kampları Bakanı Adolf Eichmann ise, Arjantin’den (saklandığı yer) kaçırıldı ve 1 Haziran 1962’de idam edildi.

Yad Vaşem’in arşivlerinde Garegin Njdeh’in adı geçmiyor.

Ne İsrail ne de Yahudi diasporası, Garegin Njdeh’i Yahudi halkına karşı herhangi bir faaliyetten suçlu görmüyor.

İngilizce, Rusça, İspanyolca, Almanca olarak mevcut olan “Yad Vaşem” web sitesini kendiniz ziyaret edebilir ve Garegin Njdeh hakkında bilgi arayabilirsiniz.

Bulamayacaksınız.

İsrail ve Yahudiler, onu Yahudi halkının düşmanı olarak görmemektedir.

Naziler ve Nazilerin suç ortakları hakkında on binlerce bilgi var.

Arama alanına Hitler, Göbbels veya hatta Hitler’in kişisel fotoğrafçısı olan Hoffmann gibi belirsiz bir kişiliğin adını bile girebilirsiniz.

Birçok bilgi bulacaksınız.

Tekrar ediyorum, arşivlerde Njdeh’den söz dahi edilmemektedir.

Garegin Njdeh’in Nazilerin işlediği suçlarla bir bağlantısı olsaydı, Yahudilerin bunu kesinlikle unutmayacakları açıktır.

Dünya Yahudileri ve İsrail’in çok saf olduğu ve İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan’ın, dünyaya Garegin Njdeh’in Yahudi halkına karşı işlediği suçlar hakkında gerçeği söylemiş olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

Çok komik.

Lakin aynı zamanda, Hazar havzasının bu “mini” sultanının, kendi siyasi oyunlarında milyonlarca katledilen Yahudi’nin hatırasını kullanması, hiç olmamış bir şeyi uydurması, sadece Ermeni tarihini değil, aynı zamanda Yahudi tarihini de değiştirmeye çalışması talihsizliktir.

Ermenistan Kamu Radyosu