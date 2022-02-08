Garo Paylan ‘Muhalifler Yahudiler Gibi Yok Edilmeli’ Diyenlere Suç Duyurusunda Bulunuyor

‘Hitler Yahudilerin kökünü kesmediği için çok kötü bir şey yapmış. Onların kökünü tamamen kesmeliydi. Yapmışken temiz iş olacak yani.’

Bu cümle İsveç’te, Stockholm’de yaşayan bir Türkiye vatandaşı tarafından Twitter sesli odasında sarf edilmiş ve başka bir kullanıcı tarafından kaydedilmiş. Açılan sanal odada konuşan Melek adlı kişi (kullanıcı adı değiştirilmiş) Nazilerin soykırımının haklı bir şey olduğunu, Yahudileri tamamen yok edememesinin ise eksiklik olduğunu söylüyor.

Konuşmanın bağlamı ise Türkiye’de hükümete muhalif olanlara ne yapılması gerektiği. Holokost öven şahıs aynı metodların – zehirli gaz odaları, hayvan vagonlarıyla tehcir, fırınlarda yakma – Türkiye’de muhalifler üzerinde kullanılmasını salık veriyor. Aylin adlı bir kullanıcı da Yahudilerin tamamen yok edilmesine konusunda keşke diyor. Ancak ‘soykırılması gerekenlerin’ listesini Yahudilerle sınırlı da tutmuyor, Hristiyanları da dahil ediyor.

Stockholm de yaşayıp soykırım planını yapıyor. pic.twitter.com/Uep30Aq0tE — ahmet sami (@FireWtrSoilWood) February 8, 2022

Bu şahıs ve onu dinleyip onaylayanlara sosyal medyada artan bir tepki var. Bu tepkiyle beraber harekete geçen HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan muhaliflere soykırım çağrısında bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Bu nefret kusan soykırım heveslileri için suç duyurusunda bulunuyorum. @adalet_bakanlik

pic.twitter.com/80fLRLPEV6 — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) February 8, 2022

https://www.avlaremoz.com/2022/02/08/garo-paylan-muhalifler-yahudiler-gibi-yok-edilmeli-diyenlere-suc-duyurusunda-bulunuyor/