Erdoğan’a ‘mesaj’ var

YAVUZ DONAT

Önce, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Hanımefendi’ye, “Geçmiş olsun” diyelim… “Acil şifalar” dileyelim.

Sonra da… Kars’ın… Ardahan’ın… Bölgenin… Başkan Erdoğan’a “mesajını” iletelim.

Bu coğrafyada yaşayanlar, “Ermenistan ile ilişkilerdeki gelişmelerden” memnun.

“Karşılıklı uçak seferlerinin” başlaması, herkesi sevindirmiş.

Turizmci… Otelci… Esnaf… Bölge insanının, Başkan Erdoğan’dan beklentisi:

“Türkiye ile Ermenistan arasındaki Akyaka Sınır Kapısı açılsın.”

Mini anket:

Ey Karslı… Ardahanlı… İsteyin, Erdoğan’dan ne isterseniz.

Acil şifalar dilirem… Ermenistan kapısını açmasını istirem.

Ticareti uçuracak kapı

Ertuğrul Alibeyoğlu… Türkiye’nin en genç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Söze, “damardan” girdi… Bölgenin beklentisinden:

Doğu kapısı (Akyaka) açılırsa, ekonomi canlanır.

Biz çok istiyoruz… Ama Ermenistan, bizden daha çok istiyor.

Ermenistan kapısı açılsın, birkaç ay içinde Kars uçar.

Ermenistan’ın üç acil ihtiyacı… Gıda… Yapı malzemeleri… Ve tekstil… Çok şükür, bizde fazlasıyla var.

Cumhurbaşkanımız, “Evet” deyiverse, “imzayı” basıverse, bölge düğün bayram yapacak.

Turizm kenti

Akyaka Sınır Kapısı, “kapalı” olsa bile… Kars’ta, “Ermeni turist” çok.

Onları… Rusya… İran… İsrail’den gelenleri görmek mümkün.

Otellerde… Lokantalarda… Ve gece eğlencelerinde.

Ömer Can Arı… Elinden fotoğraf makinesini hiç düşürmedi.

Fotoğrafları o çekti… İsrailliler, Ermeniler ile… Görüşmemizi… Sohbetimizi.

Kars modeli

Türker Öksüz… Kars Valisi… Projeci.

Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi… Onun eseri.

Beylerbeyi Sarayı… Osmanlı mirası… Vali Bey, otel yaptı… Bravo.

Kars Kalesi’nin çevresi… Park gibi… Teşekkürler Vali Bey.

Engelliler için, sosyal proje çok. Engelli bakım evi… Etkinlikler… Spor… El becerileri kursları…

İhtiyaç sahibi her aileye 100 koyun… İlk 50 aileye dağıtıldı bile… Toplamda, “100 bin koyun” dağıtılacak… Küçükbaş hayvan sayısı artacak… “Ziraat Bankası ile işbirliği.”

Kar… Kış… “Kars’ta işler tıkır tıkır yürüyor.” Zira Kars, “acil duruma” hazırlıklı… Whatsapp grubu… Vali… Bütün kurumlar, anında “işbirliği halindeler.”

“Kars modeli…” Çok başarılı.

Sudan ucuz eğlence

Akşam… Nereye gitsek? Gidecek o kadar çok yer var ki.

Kars Kaz Evi… Hanımeli Restoran… Şehir Kulübü… Gastro Kars… Hepsinde de “müzik” var… “Kafkas dansları” var… “Âşıklar atışması” var.

Sonunda… Karar verdik… İstikamet, “Sahne Kars.”

Tıklım tıklım… Yerli-yabancı turistler.

İşletme sahipleri, dört dansçı… Kafkas oyunları.

Patronlardan Sefer Mor ile oğlu Mehdi Mor… Birlikte sahnedeler.

İlk parça… Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa… Bütün mekân ayakta.

Halk oyunları… Yörenin türküleri… Sarıkamış yaylaları… Ardahan’ın yolları… Kars kalesi… Hoş bilezik… Kürdün kızı… Dimme.

Saatler geçiyor… Vakit geç oluyor… Ama mekân hâlâ dolu… Müşterinin keyfi yerinde.

Doya doya eğlendik… Hesap… “Kişi başı 75 lira.”

Gece yarısı

Gece yarısı… “Hava sıcaklığı eksi 15.” Sahne Kars’tan, otelimize gidiyoruz… Arkadaşlarla… Yürüyerek.

Kaldırımlar… Yerli-yabancı turistler… Kadınlar.

Kimse kimseye yan bakmıyor.

Kadını taciz etmek… Yok böyle bir şey.

Bu konu açılınca… Turizmci Halit Özer sesini yükseltiyor:

Kadın benim anamdır… Bacımdır… Taciz alçaklıktır, sapıklıktır… Cumhuriyet döneminde Kars’ta böyle edepsizlik olmamıştır.

Kalabalık… Kadın-erkek… Bazıları içkili… Halit’i alkışlıyoruz.

Piyasanın nabzı

Alışveriş etmeden dönmek olmaz.

Malakan… Bal, peynir…

Cenk Alibeyoğlu.

Koçaklar… Bal, peynir…

Murat Koçak.

Eski kaşar 85, taze kaşar 80 lira.

Gravyer… 170 lira.

Çiçek balı 90, karakovan 140, tütsülü bal 160 lira.

Tereyağı 95… Sarı yağ 125 lira.

Peynirci, balcı… O kadar çok ki… Geç saatlere kadar açık.

Esnaf… Halinden memnun… Korona süreci durgunluğundan çıkılmış… Kiminle konuşsanız ilk sözü: “Allah’a şükür.”

Kış çayı

Bölgede… Kime selam versek, kimin dükkânına girsek… Hemen çay ısmarlıyor… Kış çayı.

Değişik bir damak tadı.

“Ihlamur… Hatmi çiçeği… Karanfil… Tarçın… Bal… Limon ve portakal kabuğu” karışımı.

Beğendik mi? Evet… Bayıldık.

Serhat şehri sizi bekliyor

Kars… 2 gece, 3 gündüz konaklama… Tren/uçak bileti dâhil.

Ani… Kültür gezisi.

Çıldır Gölü… Atlı kızak… Öyle güzel ki.

Sarıkamış… Kayak… Şehitlik.

Yemek… Cağ kebabı… Kaz eti.

Transferler… Rehberlik hizmetleri.

Ödeyeceğiniz para… Kaldığınız otele göre değişiyor… Üç bin 100 lira ile beş bin lira arasında.

Bir kar masalı

İster Çeltikov Otel’de kalın, ister Beylerbeyi Sarayı’nda.

İsterseniz… Katerina… Park Otel… Kars-ı Şirin… Şuara… İpekyolu… Büyükkale… Grand Ani… Atapark… Otel çok.

“Grup” gelirseniz… “İndirim” var.

Bugünlerde giderseniz… Karslının “yüzünün güldüğünü” göreceksiniz.

Neden mi?

Kar yoksa… Karslı, “karalar bağlıyor.”

Bu yıl… Kar çok… Karslı, “sevinçten havalara uçuyor.”

Sabah Gazetesi