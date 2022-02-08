Dünyanın en eski ayakkabısı kurudu

Dünyanın en eski ayakkabısı kurumuştur, fakat hayat bulacak

Dünyanın en eski ayakkabısı 5.500 yıl bir mağarada, yaklaşık 10 yıl da bir mağara dışında “yaşadı”.

Dünyanın en eski ayakkabısı, bizim dünyamızı beğenmedi․

2010 yılında mağaradan çıkarıldıktan sonra dış değişimler geçirdi.

Hükümet, tarihi bulguyu kaybetmemek için yaklaşık 10 milyon dram ayırdı.

Bu fonlar, ayakkabıyı özel koşullarda saklamak için kullanılacaktır.

“Çok kötü koşullarda sergilendiğini söyleyemem, çünkü ayakkabı çıkartıldıktan sonra, derisinin gerektiği kadar değişmesi, kuruması gerekiyordu, şimdi kurudu”,- diyor. Ermenistan Tarih Müzesi Arkeoloji Bölümü araştırmacısı Armine Çobanyan.

Ayakkabıyı bulan arkeoloji ekibinin başı, başlangıçta buluntunun müzeye teslim edilmesine karşı çıkmıştı.

“Maalesef aradan çok zaman geçti, orijinal görünümünü kaybetti.

O zamanlar açıkçası bu kadar aceleyle müzeye nakledilmesine karşıydım, çünkü sonuna kadar incelenmemişti.

Pek çok sorun vardı, laboratuar örneklemesi sorunu vardı”,- diye belirtmektedir Arpa Nehri Arkeolojik Araştırması başkanı Boris Gasparyan.

Arkeologlar, “Areni 1” mağarasında antik ayakkabıdan daha eski, farklı tarzlarda, farklı prensiplerde dikilmiş, yaklaşık 6,300 yıllık ayakkabı parçaları da buldular.

Ermenistan Kamu Radyosu