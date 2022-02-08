Diril çifti iddianamesi: HTS kayıtları sanığın çelişkili ifadelerini ortaya çıkardı

Şimoni Diril ölene kadar darp edildi, montunda kurşun deliği vardı. Sanığın evinde bulunan silahla kurşun deliği kıyası yapılmadı. ‘Bilgim var’ diyen tanık ise dinlenmedi

Remzi BUDANCİR

+GERÇEK – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak 2020 tarihinde ortadan kaybolan Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinden Şimuni Diril’in cansız bedenine 20 Mart 2020’de ulaşılmıştı. Hürmüz Diril’den ise yaklaşık üç yıldır haber yok. Diril ailesi başta olmak üzere Süryani aydınlar, Aktivistler, sivil toplum kuruluşları Diril çiftinin akıbetinin ortaya çıkarılmasını istiyor. Ancak tüm çağrı ve çabalar rağmen Diril çiftinin akıbeti hala ortaya çıkarılmadı. Diril çiftinin kaybolması ile ilgili etkin bir soruşturma da yürütülmedi. 2020 yılından bu yana soruşturmayı yürüten Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 Ocak ayında hazırladığı, Diril ailesinin yakını Apro Diril, arkadaşları Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız’ın şüpheli olarak yer aldığı iddianameyi Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Ancak mahkeme iddianameyi yetersiz buldu ve iddianameyi reddetti. Peki neydi bu yetersizlik?

SİLAHLA KURŞUN DELİĞİ MUKAYESESİ YAPILMADI

İddianamede şüpheli olarak yer alan Apron Diril’in evinde 1 adet tabanca, 1 adet 32 kalibre fişek, 1 adet kasatura, 1 adet yarı otomatik av tüfeği ve 4 adet 12 kalibre fişek bulunmuştu. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 30 Aralık 2020 tarihli raporunda, ‘ölene kadar’ ve ‘ölmeye sebebiyet verecek’ düzeyde darp edilerek öldürüldü denilen Şimuni Diril’in montunda kurşun deliği tespit edildi. Van Jandarma Kriminal Amirliğinin 30 Eylül 2020 tarihli raporunda, montun arka üst orta bölgesinde bulunan 2,5×2,5 santimetre ebadında olan deliğin çevresinde barut izine rastlandığı, söz konusu deliğin ateşli silahla yakın mesafeden yapılan atışla oluştuğu tespitine yer verildi. Ancak buna rağmen iddianamede Apro Diril’in evinde bulunan silahla Şimuni Diril’in montunda bulunan kurşun deliğinin mukayesesinin yapılıp yapılmadığı bilgisi yer almadı. Apro Diril’in evinde farklı naviden ateşli silah ve çeşitli batlarda fişeklerin ele geçirildiğini hatırlatan mahkeme, ele geçirilen ateşli silahlarla maktulün montundaki ateşli silah deliğine ilişkin inceleme yapılmadığını belirtti.

BİLGİSİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN TANIK DİNLENMEDİ

Mahkemenin iddianamede yetersiz bulduğu husus sadece bu değildi. Ret gerekçesinde Karakol Komutan Vekili olduğu belirlenen Ahmet Taşdemir’in Twitter hesabından olaya ilişkin anlatımları ve bu anlatımlara rağmen tanık olarak ifadesinin alınmaması yer aldı. Mahkeme ret kararında Taşdemir’in “Tehdit ediliyorum. Somut kanıt olmasa yazar mıydım”, “ Remzi’ye söyleyin kaybolduğu zaman karakol komutanı vekiliydim” şeklindeki paylaşımını hatırlatarak, söz konusu paylaşımlardan şahsın olay hakkında bilgi sahibi olma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekildi. Taşdemir’in karakol komutanı olduğunun hatırlatan mahkeme, “Bu haliyle şahsa ulaşılarak tanık sıfatıyla bilgi ve görgüsünün tespitinin yapılmadığı” tespitinde bulunarak, olay hakkında bilgisi olduğunu söylemesine rağmen ifadesinin alınmaması ret gerekçesi saydı.

SAVCILIK: MAHKEMENİN EKSİK BULDUĞU HUSUSLARI KABUL ETMEDİ

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi reddetmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcısı Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Ocak’ta yaptığı itirazda, Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesinin eksik olduğunu belirttiği hususları kabul etmediği gibi, iddianameyi savundu. Mahkemenin ‘Apro Diril’in evinde bulunan silahla Şimuni Diril’in montunda olan kurşun deliğinin mukayese edildiği” gerekçesine savcılık, “Giysinin niteliği, ıslaklığı, atışın yakınlığı ve günün hava koşulları gibi faktörlerden etkilenerek farklı boyutlarda oluşabileceği, bu itibarla giyside oluşan 2,5 cm ebadındaki deliğin oluşması için yalnızca yakın ateşli silah atışının yeterli olduğu ve bunun üzerine araştırma ve değerlendirme yapma imkanının somut olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır” dedi.

BİLGİM VAR DİYEN TANIK HAKKINDA “İFTİRA” SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI

Karakol Komutan Vekili olduğu belirtilen Ahmet Taşdemir’in twitter hesabından olaya ilişkin anlatımları ilgili başsavcılık, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı’nın beyanları ihbar kabul ederek tahkikat başlattığını belirtti. Delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Ayrıca beyanları nedeni ile görevli jandarma personelinin iftira suçunun işlendiği yönündeki şikayeti üzerine, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Mahkemenin eksik bulduğu hususları kabul etmeyen Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, şahsın twitter isimli sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu yazıların itibar edilebilir nitelikte olmadığı kanaatine vardı. Savcılığın itirazını yerinde bulan Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi ret kararını kaldırdı. İddianame ve eklerini Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Etkin bir soruşturma yürütülmeyerek hazırlanan ve savcılığın itirazı üzerine kabul edilen iddianamede eksik hususlar giderilmedi.

HTS KAYITLARI ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKARDI

İddianamede müşteki, şüpheli ve ifadeleri, tanık beyanı, doktor raporları, olay muhafaza altına alma ve yakalama tutanağı, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları ve tapeler yer aldı. Apro Diril’in suçlanmasına gerekçe gösterilen delillerin başında HTS kayıtları geliyor. Apro Diril ifadesinde diğer sanık Behçet Öztunç ile aralarında herhangi bir yakınlık olmadığını iddia etmişti. Ancak HTS kayıtları ve telefon dinleme metinleri bu iddiayı çürüttü. HTS kayıtları ve dinleme metinlerinde göre Apro Diril, olayın yaşandığı tarihlerde defalarca Behçet Öztunç ile görüştüğünü gösteriyor.

APRO DİRİL’İN “ŞEBEKE YOKTU” İFADESİNİ TELEFON OPERATÖRLERİ RAPORLARI ÇÜRÜTTÜ

Deliller bunlarla sınırlı değildi. Apro Diril 24 Ocak 2020 tarihinde verdiği ifadede “Olayı geç haber vermemin sebebi olaydan önceki 3-4 gün boyunca telefon şebekesi yoktu” ve 26 Haziran 2021 tarihli ifadesinde “11 Ocak 2020 tarihinden önce telefonumda çıkan arıza sebebiyle iletişim kuramadım. Olaydan sonra güvenlik güçlerine ve çiftin çocuklarına telefonum bozuk olduğunu için haber veremedim” demişti. Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığının müzakersine cevap veren söz konusu telefon operatörleri, o tarihlerde iletişimde herhangi bir kopukluk ya da kesilmesi durumunun olmadığını bildirmesi üzerine bu iddiada yalanlanmış oldu.

İddianamede sanıkların yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin tapeler de yer aldı. Apro Diril’in 28 Nisan 2020 tarihinde diğer sanık Behçet Öztunç ile yaptığı görüşmede, Diril çiftinin oğlunun babasını öldürttüğünü söylüyor. Soruşturma boyunca bu hususta başka beyan vermediğini hatırlatan savcı, Apro Diril’in bu konuşmayı cep telefonunun dinlenmesi ihtimalini gözeterek soruşturmayı etkileme amacıyla yaptığı sonucuna vardı.

“SANIK AKRABALIK BAĞINI KULLANMIŞ OLABİLİR”

Şüphelilerin birbirleri ile ve kendileri ile çelişen ifadeler verdiklerinin belirtildiği iddianamede, ifadeler ile deliller maddeler halinde kıyaslandı. Sanıklıların suçu işlediğine ilişkin tespitler 17 madde halinde sıralandı. Apro Diril’in akrabalık bağını kullanarak rahatlıkla maktulün ikametine girebilme imkânına sahip olduğu, evinde ise üzerine atılı suçu işlemeye elverişli çok sayıda silah ve gerekli teçhizatın ele geçirildiğine dikkat çekildi.

SAVCIYA GÖRE CİNAYETİN NEDENİ “HUSUMET” VE “DEFİNE”

Olayın gerçekleşme sebebinin eskiye dayanan ‘Husumet’ ve ‘Define’ olduğu görüşünün savunulduğu iddianamenin değerlendirme kısmında, şüphelilerin Diril’in sırtına bir el ateş etti. Kafatası ve iskelet sisteminde kırıklar oluşacak, iç organ harabiyetine neden olacak düzeyde eziyet çektirilerek ölene kadar darp etti ve ardından Diril’in cesedini Kovankaya köyünden geçen dereye attı belirtildi. “Şüpheli eylemlerinin ani bir kızgınlıkla işlenmeyip gerekli alet ve teçhizat temin edildikten sonra, kayıp şahsın bulduğu anlaşılan defineye ulaşabilmek maksadıyla ve eskiye dayalı husumetlerin getirdiği düşmanca duygularla tasarlanarak işlendiği anlaşılmıştır” ifadelerinin kullanıldığı iddianamede, Apro Diril, arkadaşları Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “Tasarlayarak öldürme” suçları yöneltildi.

MAHKEME TANIK ASKERİN DURUŞMADA DİNLENMESİNE KARAR VERDİ

İddianamenin kabul edilmesi üzerine mahkeme ilk duruşma tarihini 19 Nisan olarak belirledi. Sanıkların duruşmaya SEGBİS üzerinden katılması yönünde karar veren mahkeme, savcılığın beyanlarına itibar edilmez dediği tanık Ahmet Taşdemir’in dinlenmesine karar verdi.

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