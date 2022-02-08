Basın İlan Kurumu bir yıldır toplanmıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) bir yıldır bir araya gelmeyen genel kurulunun toplanmasının sağlanması için Cumhurbaşkanlığı’na çağrı yaptı. Azınlık basını da bekleyen sorunlarına çözüm için BİK Genel Kurulu’nu bekliyor.

Kuruma, Cumhurbaşkanınca hükümet kanadı temsilcilerinin atanmadığını belirten TGC Yönetim Kurulu, Genel Kurulu yapılmadığı için başta resmi ilan fiyatları olmak üzere birçok konuda sorunlar yaşandığına dikkat çekti. TGC, “Zorluklarla ayakta durmaya çalışan yerel ve yaygın gazetelerimiz kapanma riskiyle karşı karşıya” dedi.

TGC, Genel Kurul toplanmadığı için ortaya çıkan başlıca sorunları şu şekilde sıraladı:

-Mevzuat düzenlemeleri: Basın sektörünün acil çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin Genel Kurul’un yapabileceği mevzuat düzenlemeleri yerine getirilememiştir.

-Tahsis bilançosu: Hükümete Resmi İlan Fiyat Tarifesi teklif edilememiş, ‘Tahsis Bilançosu’ onaylanıp uygulamaya konulamamıştır.

-BİK’in denetlenmesi: BİK Yönetim Kurulu, görev süresinin sona ermesine rağmen, yenisi oluşturulmadığı için çalışmasını aklayacak, denetleyecek genel kurul ve denetçileri olmaksızın iş başında kalmıştır.

-Gazetelerin girdileri: Genel Kurulun görev yapamadığı bir yıllık sürede, döviz kurları etkisiyle başta kâğıt temini olmak üzere gazetelerin girdilerinde, personel giderlerinde yüzde 100’ü aşan artışlar yaşamıştır.

-Resmi ilanlar: BİK aracılığıyla ile dağıtılan resmi ilanlarda daralma devam etmektedir. Resmi İlan Fiyat tarifesinde; enflasyonla, sektörel girdilerdeki büyüme oranında artış yapılmamıştır.

-Gazetelerin kapanması: Zorluklarla ayakta durmaya çalışan yerel ve yaygın gazetelerimiz ağırlaşan ekonomik koşullarda kapanma riskiyle karşı karşıyadır. Gazetelerin kapanması basın sektöründe yüzde 30’u aşan işsizliğin daha da dramatik hale gelmesine yol açacaktır.

Yaşanan bu sorunların acil olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten TGC, “Gazetelerin kapanmaması, meslektaşlarımızın işsiz kalmaması için Cumhurbaşkanlığı tarafından bir an önce hükümet kanadı temsilcilerinin atanması ve Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun toplanmasının önündeki engelin kaldırılması için çağrı yapıyoruz” dedi.

Basın İlan Kurumu’nun 36 kişilik genel kurul üyelerinin 12’si basın temsilcilerinden, 12’si çoğunluğu üniversitelerden olmak üzere bağımsız kuruluş temsilcilerinden, 12’si de hükümet (günümüzde Cumhurbaşkanlığının atadığı) temsilcilerinden oluşuyor.

Basın temsilcilerinin üçü Anadolu gazetelerinden, beşi basın sendika ve cemiyetlerinden görevlendiriliyor.

Genel Kurullar iki yılda bir yenileniyor ve üçer aylık dönemlerde üçer gün toplanıyor.

Ancak Şubat 2021’den itibaren görev yapacak yeni dönem ‘hükümet kanadı’ temsilcilerini Cumhurbaşkanı henüz atamadı. Bu nedenle BİK Genel Kurulu bir yıldan beri oluşturulamıyor. Bu nedenle de Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu gibi yetkili kurulları seçilemiyor.

Son Genel Kurul toplantısı da 17 Şubat 2021’deydi.

Azınlık basını da BİK Genel Kurulu’nu bekliyor

BİK, Azınlık basınına ilan vermiyor ancak yılda bir kez destekte bulunuyor. 2020 yılında bu destek verilmemişti. 2021 yılında Şubat ayındaki genel kurul sonrası destek verildi. Pandemi ve artan kağıt masrafları nedeniyle zor günler yaşayan azınlık basını da Basın İlan Kurulu Genel Kurulu’nun toplanmasını bekliyor.

(Bianet, Agos)

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